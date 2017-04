Cuatro sectores de la zona metropolitana de Anzoátegui, sirvieron de puntos de concentración para que la población manifestara su rechazo contra las acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tras facultar a la sala constitucional para asumir las funciones del Parlamento, suprimió dicha sentencia.

Con pitos, pancartas y cacerolazos, la pasarela de Boyacá en Barcelona, la intersección de las avenidas Bolívar con Urbaneja y el distribuidor Fabricio Ojeda de Lechería y el mercado de Puerto La Cruz, militantes de los partidos políticos de la alianza opositora, intentaron cerrar las vías para exhortar a la población a sumarse a la jornada de protestas.

Para el secretario general de Acción Democrática (AD) en Barcelona, Plácido Malavé, se debe convocar a elecciones de inmediato para renovar los cargos políticos que ya se encuentran vencidos y “el pueblo venezolano tiene que expresarse para así solicitarlo”.

Indicó que se está programando una agenda dentro de la oposición a la que se sumarán.

A juicio de Garúa Díaz, dirigente del movimiento Anzoátegui se Restea, quien lideró la toma del distribuidor, es hora de salir a protestar con contundencia.

“Basta de abuso de poder, somos miles y no vamos a creer en las estrategias del gobierno para hacer creer que hay democracia y sabemos que no la hay. No podemos esperar más, es momento de tomar las calles sin retorno y vamos a permanecer en la calles”.

Instó a los anzoatiguenses a seguir las cuentas en las redes sociales de Anzoátegui se Restea, donde publicarán las jornadas de protestas que se realizarán.

