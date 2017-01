Precios de los repuestos son, en estos momentos, el dolor de cabeza de los empleados y clientes de este gremio

El sector de servicios mecánicos no escapó de la crisis ecónomica en Anzoátegui.

Trabajadores de este gremio aseguraron que en los últimos cinco años la clientela les ha caído en, aproximadamente, un 90%.

El trabajador Andrés Ordaz señaló que en 2012 les hacían mantenimiento a seis carros diarios.

Sin embargo, refirió que en estos momentos no tienen clientela y más bien han recurrido a otros trabajos para poder satisfacer las necesidades básicas.

“Pasamos todo el día casi que rogándole a los dueños de los carros para que nos den trabajo. Para poder hacer algo porque la situación es insostenible”, relató.

El mecánico Gelmis Amaricua resaltó que ha tenido que ofrecerle ofertas a los clientes para que puedan mandar a hacer el trabajo.

El alza en los precios de los repuestos es otro dolor de cabeza por el que deben atravesar tanto mecánicos como clientes.

El chofer Anderson Hurtado refirió que se ha visto en la necesidad de comprar repuestos usados y colocarlos él mismo para ahorrarse algo de dinero.

“En abril pasado le cambié el tren delantero a mi carro y me costó 500 mil bolívares. Este año quería volvérselo a cambiar y el golpe me salió en Bs. 900 mil, definitivamente va a llegar un momento en que no podré arreglar el vehículo”, aseguró.

El comerciante Esteban Álvarez apuntó que, solo en comprar y mandar a montar las pastillas de freno gastó cerca de 180 mil bolívares.

Indicó que en diciembre pasado la montura del kit de la correa de tiempo le salió en Bs. 80 mil.

“Eso sin meter el costo del kit que lo pagué en 250 mil bolívares”, recalcó.

Otros precios

Amortiguadores, muñones, rolineras y tripoides han sido otros repuestos que han subido de precio estrepitosamente de abril de 2016 a la fecha.

“Las rolineras las compré el año pasado en 120 mil bolívares y este año están en Bs. 180 mil. A su vez, a principios de año tuve que cambiarle la batería a mi vehículo y gasté 100 mil bolívares como barata”, apuntó el comerciante Nelson Duarte.

