El plan de contingencia para Carnaval no llegó hasta la clínica Nazaret de Puerto La Cruz.

Según denuncias del secretario del Colegio de Médicos de Anzoátegui, Humberto Omaya, al recinto hospitalario no le distribuyeron medicamentos e insumos para atender las posibles emergencias que se presenten durante la temporada alta.

Se espera que a Anzoátegui lleguen más de 600 mil temporadistas. Y aunque esta cifra incrementa también las posibilidades de riesgos, el agremiado asegura que la Nazaret solo cuenta con tres botellas de solución fisiológica en su inventario farmacéutico.

“Comenzó el plan de contingencia pero no sé cuál. Allí no tienen para atender ninguna emergencia. No hay medicamentos de ningún tipo. Los cirujanos van a verse las caras porque el quirófano tampoco funciona desde hace dos años. Todo lo van a referir al hospital Razetti de Barcelona, donde tampoco hay suficientes insumos”, advirtió el especialista en medicina.

Aparentemente, la sala de operaciones del Seguro Social de Guaraguao también está fuera de funcionamiento por una filtración de agua. Esto dificulta que los siniestros que ocurran dentro del municipio Sotillo puedan ser atendidos en su propia jurisdicción.

Lo que presuntamente hacen los médicos en estas condicines es revisar a las personas y remitirlas inmediatamente a otros centros asistenciales. Omaya rechaza que los profesionales de la medicina solo estén haciendo trabajo de papelería en los sitios donde se supone deberían salvar vidas.

Sin embargo, el director de Salud Pública, Stalin Fuentes, aseguró que el pasado jueves fueron distribuidas al menos 360 soluciones fisiológicas a la clínica. Continuó explicando que también dotaron de medicamentos al recinto, pero se negó a ofrecer cifras exactas.

Katherine Carrizales

[email protected]