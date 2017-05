El suministro de combustible en El Tigre y Guanipa, no se ha normalizado del todo, pese a que este lunes gandolas surtieron las estaciones.

Ayer, las colas en las bombas permanecían aunque no tan largas como las que se registraron el lunes, porque esta vez, el problema era con la gasolina de 95 octanos que en la mayoría de las estaciones no había.

En la estación de servicio Venezia, ubicada al final de la avenida Peñalver, había una pequeña cola pero por 91.

El bombero refirió que el lunes la cisterna solo le despachó gasolina de 91, y que desde el sábado no recibían gasolina 95, por lo que a las 10:00 am, ya no tenían de ese tipo.

José Martínez, estaba en la cola para cargar combustible. “Bueno en vista de lo que pasó ayer (lunes), salí a recargar el tanque para tenerlo lleno por si acaso, pero menos mal que yo siempre le echo al carro 91, porque es la que hay”, dijo el conductor.

En la estación Mario Cervi a las 11:00 am también había pequeñas colas de vehículos y solo tenían de 91 octanos.

Otra de las estaciones con cola era la Santa Cruz. Allí el bombero acotó que lo único que les quedaba era 91 y que estaban a la espera de la cisterna para que les suministrara 95.

Elio Ribas, estaba a bordo de un Ford Fiesta negro y aunque normalmente usa 95, dijo que no tenía otra opción que echarle 91. “Es preferible tener el tanque lleno a que después no se consiga, por mi trabajo tengo que tener siempre gasolina y por la situación no me queda de otra que usar lo que se consigue”, apuntó Ribas.