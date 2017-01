Tiendas ofrecen mercancía de menor calidad para equiparar los costos inflacionarios que produce la economía venezolana

Desaparecieron las promociones. En Venezuela ya no se estila difundir por los distintos medios de comunicación los precios de los productos. Las transacciones se hacen lo más íntimas e impersonal que se puedan. Los controles distintos controles en la economía venezolana suponen un irónico miedo para los comerciantes.

Temen vender.

Cualquier difusión masiva de sus tarifas podría significar el decomiso de mercancía -en el mejor de los casos-. E incluso la expropiación. El economista José Toro Hardy explicó que en lo que denomina como “caos” influye el férreo control de precios, el control cambiario y la inflación. La receta adecuada para que la economía se contraiga, según sus estimaciones, 12% al finalizar el primer trimestre de 2017.

“Cundo suben los precios, los empresarios no están en condiciones de asentar esos costos adicionales en el valor final del producto por la Ley de Precios Justos y se ven obligados a dejar de producir (…) además al sector no les están entregando los dólares preferenciales que les habían ofrecido, de manera que no saben a qué precio vender si lo compran con moneda negra. Hay un nivel de incertidumbre altísimo. Hay inhibición de vender”, aseguró el economista.

Hasta ahora, la única muestra de concesión que ha mostrado el Gobierno ha sido hacia los productos alimenticios. A pesar de que también tienen montos establecidos para su expendio, rubros brasileños y colombianos se exhiben en los anaqueles a precios dolarizados.

Prioridad que no han tenido empresas como las que se encargan de las telecomunicaciones.

Toro Hardy precisó que en un intento por compensar el aumento de la inflación, las tiendas que ofrecen equipos móviles, en su mayoría ajenas a las grandes compañías como Movistar, ofrecen productos de menor calidad y que a la vez implican menor valor. “Como no sabe cómo reaccionará el Gobierno, tratan de cuidarse y tener menos pérdidas ofreciendo equipos de menor rango”, aclara el economista.

Pero el hambre es prioridad. El especialista admitió que el venezolano utiliza su poca capacidad adquisitiva en alimentos. Ya no se admiten recomendaciones de inversión a largo plazo como la compra de bienes de intermedia duración. Aseguró que el salario puede alcanzar una semana o menos. Y a los pocos que les es suficiente para ahorrar, prefieren asegurar sus ingresos a través de la adquisición de dólares.

“Hiperinflación es cuando la inflación supera 50% mensual. Ya estamos en hiperinflación. En esa situación, el aumento de los precios lo describen como si subieran por el ascensor y los sueldos por las escalaras. La capacidad de compra estará severamente limitada sobre todo en los estratos más bajos”, recordó el economista.

Katherine Carrizales

[email protected]