Los locales comerciales de la zona norte de Anzoátegui, trabajaron a media máquina durante este miércoles, a propósito del día no laborable decretado por el Ejecutivo nacional en conmemoración a Ezequiel Zamora.

En el centro de la ciudad de Puerto La Cruz la mayoría de los establecimientos permanecieron cerrados, mientras que los vendedores informales trabajaron hasta mediodía.

El propietario de una zapatería en la localidad porteña comentó que solo trabajaría medio día, mientras el local era atendido por él y su esposa, puesto que por la caída en las ventas no cuentan con el capital para pagar el día de salario doble, como lo establece la Ley del Trabajo.

Indicó que por esa misma razón, muchos de los comercios decidieron no abrir. “Si no se vende en un día normal, hoy no habrá diferencia”, sostuvo.

La situación se replicó en la ciudad de Barcelona, donde el bulevar capitalino lució con baja afluencia, tanto de buhoneros como de transeúntes.

Ante la llegada de la temporada carnestolenda, los comerciantes no avizoran grandes mejoras en las ventas, pero sí esperan que al menos haya mayor movimiento en las tiendas.

