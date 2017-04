Comprendo por qué Chavez designó a Maduro por Patricio Silva

Tenemos como dos años en donde el chavismo crítico tiene una posición en la mayoría de su vanguardia que casi se suma a las exigencias del golpismo para salir de Maduro, sin entender esta vanguardia en donde algunos incluso hicieron parte del gobierno de Chávez y sin embargo hacen exigencias muy parecidas a los golpistas, precisamente en un momento que el mismo comandante advirtió y llamó a la unidad de los patriotas.

Razón más que suficiente para que el mismo comandante designara un sucesor, pues si nos lo hubiese dejado a nosotros en libre debate, todavía estuviésemos discutiendo sin llegar a acuerdos, por consiguiente la derecha hace rato hubiese accedido al poder, mi pregunta fundamental a esa vanguardia que se comporta como si fuese de oposición, cómo es posible que en todo este tiempo de críticas y críticas y críticas no hayamos construido una plataforma, un poderoso movimiento para dos cosas esenciales, uno enfrentar a la derecha unidos y dos y muy importante, construir una referencia política, chavista, socialista, antiimperialista que dé luces para el 2018 con una candidatura propia distinta al gobierno, no sería acaso esto un síntoma de madurez política ¿…?, de conciencia revolucionaria ¿….?, de seriedad ¿…?, lo más cercano a eso sería a mi modesto entender, Marea Socialista, pero estos compañeros se han dedicado a llorar, llorar y llorar como que si el gobierno fuese idiota y le van a ceder un espacio político que les dejó Chávez, en vez de llorar tanto deberían dedicarse a recorrer el país y construir un movimiento, así a rin pelao, como lo hizo Chávez en su campaña una vez que salió de Yare, hace rato serian una referencia importante y no una plataforma que solo tiene adeptos por tuiter, porque en las convocatorias no tienen vida y no tienen vida porque no han construido movimiento, esa es mi modesta opinión y el gobierno lo sabe.

Pudiéramos tener como en efecto tenemos diferencias sustanciales con el gobierno de Maduro, ahora eso no implica que en este momento, en donde la amenaza es real a nuestra amada patria, nuestras exigencias sean tan parecidas a la derecha, cuya única propuesta sigue siendo fuera Maduro, como si saliendo de Maduro el conflicto se resuelve, todos sabemos que sacando a Maduro no se resuelve el conflicto, al contrario saliendo de Maduro solo provocaríamos que regresase la derecha golpista al poder, porque para nadie es un secreto que cualquier elección, la que sea, la perdemos y la perdemos por la falta de conciencia de nuestro pueblo y al parecer también las vanguardias caen en este error, craso error, si tenemos diferencias, es legítimo que las tengamos porque es nuestro derecho mas no es tiempo de pedir lo que tantos piden, es tiempo de armar una propuesta política que dentro del chavismo le brinde una oportunidad de solución al conflicto, corrigiendo los errores de Chávez, que los tuvo y continuar con lo positivo que nos dejó su legado, que es bastante grande por cierto, ese es el trabajo que nos toca en esta hora difícil, muchos me preguntarán y cuándo será el momento ¿….?, el tiempo de Dios es perfecto.

Comprendo por qué Chavez designó a Maduro por Patricio Silva