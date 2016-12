Cuando falta un día para recibir la Navidad y entramos de lleno en la época del año con más compromisos, fiestas, comidas, cenas, eventos… pero, a la vez, suelen ser días de mucho trabajo, picos de estrés, gastos extras… en resumen: necesitamos estar perfectas, pero muchas veces no tenemos ni tiempo ni mucho presupuesto.

Meritxell Martí, recomienda algunos útiles consejos para presumir de piel radiante en función del tiempo del que dispongamos. Con ellos conseguiremos que no se note rastro del cansancio, como nos ocurre por ejemplo en una cena después de toda la jornada de trabajo o sin haber dormido lo suficiente. ¿Qué trucos rápidos podemos seguir para tener buena cara y estar radiantes?

Los hemos clasificado dependiendo del tiempo que tengamos, aunque, como explica Meritxell, hay tratamientos que son básicos y los repetiremos siempre tengamos el tiempo que tengamos.

SI TIENES DOS HORAS…

Es igualmente bastante tiempo, evidentemente no como para hacer todos los pasos como si tuviéramos toda una tarde, pero podemos acortar los tiempos y estar igualmente radiantes.

El cuerpo

No tendremos tiempo para usar un autobronceador, pero sí hay una opción rápida o expres como pueden ser unas toallitas. Otra opción es mezclar un poco de maquillaje o los polvos de sol con la crema hidratante corporal, éstas darán brillo a la piel, aunque ojo, pues pueden manchar la piel, por lo que no conviene vestirse al menos hasta que esté seco. Una tercera opción son los aceites secos corporales, aunque la mayoría no da color, sí que aportan sensación de brillo a la piel.

La cara

–Primer paso: la limpieza de la piel, utilizando el método que tengamos más costumbre, con agua micelar, espuma de limpieza, crema de limpieza o loción desmaquillante y después la loción tónica.

-Segundo paso: exfoliar, mi consejo es usar un scrub, al igual que cuando tenemos toda la tarde para prepararnos, la exfoliación ácida la podemos hacer con una toallita rápida. Es importante probar los ácidos antes de esperar el día del evento , ya que podría irritar la piel.

-Tercer paso: la mascarilla. Como aún tenemos un poco de tiempo todavía, podemos hacer uso de las mascarillas al igual que en el segundo paso anterior. En las pieles más grasas, la mascarilla debe dar tensión y ayudar a cerrar el poro y evitar que la piel brille, para ello son útiles las mascarillas de arcilla o las de silicio, como puede ser la mascarilla Leorex Gold. Mientras, en las pieles normales, conviene usar una mascarilla para dar luminosidad e hidratación, como pueden ser las que contengan vitamina C y acido hialurónico. Y en las pieles más secas, la mascarilla debería ser más nutritiva y rica en aceites que aportarán la flexibilidad a la piel. Como opción para la piel seca, una de las que más le gusta a nuestra colaboradora es la de la marca Rodial con veneno de serpiente, que además ayuda a tensar la piel. Como tenemos tiempo, la mascarilla va a servir para relajar y descansar unos minutos, lo que los anglosajones llaman “Power nap” (una cabezadita).

-Cuarto paso: hidratar la piel después de la mascarilla, podemos aplicar una ampolla con proteoglicanos como las de la marca Germinal 3.0 en las pieles más secas. Para las pieles más grasas o mixtas prefiere aconsejar un sérum con vitamina C como Flavo C de Isdinceuticals que dará luminosidad a la piel.

-Quinto paso: los ojos, al igual que cuando tenemos toda la tarde, conviene mientras estamos con la mascarilla en la cara, aprovechar el tiempo para poner en los ojos unos parches, como los que recomendamos antes o los de Innoxa, que además contienen azulina. Posteriormente, hay que aplicar el sérum para los ojos.

-Sexto paso: preparar la piel para el maquillaje, para ello podemos usar una ampolla o un serum flash, como las ampollas de la marca Germinal, Martiderm o Repavar.

Maquillaje

Depende del tiempo que nos quede que debería ser suficiente para un maquillaje completo.

SI TIENES MEDIA HORA…

Con media hora el tiempo ya se acorta, por lo que debemos suprimir los pasos de preparación. Hay que recortar pasos, pero igualmente podemos conseguir estar radiantes.

El cuerpo

Lo ideal es aplicar la crema hidratante que usamos normalmente después de la ducha. Si deseamos un poco de color en el escote, mezclar el maquillaje que vamos a usar con la crema hidratante.

La cara

– Primer paso: No podemos saltarnos el paso de limpiar la piel, lo deberemos hacer como habitual. Si vamos maquilladas, con una loción micelar debemos eliminar todos los restos de maquillaje antiguo.

-Segundo paso: exfoliar la piel de forma suave, se puede usar una toallita exfoliante de forma rápida, como las de la marca Martiderm. En el kit de belleza Ritual and Go, después de la exfoliación debemos aplicar media ampolla de tratamiento, esta marca recomienda la ampolla Photo-age, que contiene proteoglicanos, vitamina C y vitamina E y F que ayuda a calmar la piel después de una exfoliación.

-Tercer paso: una mascarilla rápida de cinco minutos, podemos usar la que lleva el kit de belleza de Martiderm, pero también podemos usar otras hidratantes que contienen en una hoja de celulosa los activos impregnados.

-Cuarto paso: aplicar contorno de ojos en forma de roll on, los que contienen cafeína y gingko biloba darán efecto de descanso, como el de la marca Trilogy con coenzima Q10, cafeína y té verde. En este momento también podemos ponernos unas gotas en los ojos para calmarlos si los tenemos irritados o unas gotas de lágrimas hidratantes. Repasar un minuto las cejas, con un cepillito ligeramente humedecido en aceite.

-Quinto paso: preparar la piel para el maquillaje, aplicar la otra mitad de la ampolla que hemos usado después de la exfoliación, esto ayudará a que esté más hidratada. También podemos usar una ampolla o un sérum con vitamina C.

-Sexto paso: aplicar la última ampolla efecto flash, puede ser la que lleva la marca Martiderm en el mismo kit, una ampolla como las de Germinal acción inmediata o la de la marca Coup d’eclat.

Maquillaje

Ponernos la base de maquillaje con una esponja, y según la destreza que tengamos los ojos, labios y colorete.

