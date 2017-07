Con la nueva Asamblea Nacional Constituyente se hará imposible reactivar la economía. Así como el presidente Maduro ha prometido tras cada ley habilitante y decreto de emergencia económica que la economía se reactivaría y no ocurrió, así mismo y peor ocurrirá con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se supone debe elegirse hoy.

La razón principal de que la nueva ANC no podrá reactivar la economía es porque sumergirá al país en una situación de total indefinición en las reglas de juego para el inversionista y empresario. Los inversionistas y empresarios deben cuidar sus ahorros y el de sus co-inversionistas. De perder dinero el empresario que no tiene ninguna seguridad podría pasar hambre en su vejez. Por lo tanto, ninguna persona inversionista o empresaria en su sano juicio puede invertir en un país donde hay una ANC que no tiene fecha límite para redactar la nueva Constitución y tiene un poder supra constitucional sobre las demás instituciones durante el periodo de redacción de la nueva Constitución.

Desde que hubo la caída del precio del petróleo y Pdvsa además dejó de producir cientos de miles de barriles, el gobierno decidió culpar al sector privado de una guerra económica.

Nada más contradictorio. Los empresarios por un lado acusados de ser unos idólatras de los beneficios económicos y que para obtenerlo necesitan vender sus productos, los acusan de acaparadores y que no producen para generar escasez para tumbar al gobierno. Debido a ese falsa acusación surgieron errados instrumentos de política económica para enfrentar la escasez como son los decretos de emergencia económica y de controles más férreos sobre la actividad económica privada. El resultado ha sido menos inversión y más inflación.

Una vez instalada la ANC la caída en la producción nacional sufriría otro inmenso revés. Las inversiones privadas y toda la propiedad privada se vería frenada. Ante esta situación los dirigentes de la política económica propondrían más estatizaciones. Esto generaría más corrupción y menos producción. Y la espiral de Zimbabue, hiperinflación y caída libre de la producción se impondría. Los funcionarios del gobierno o no les interesa que el país prospere sino el poder o no han entendido que la producción surge solo cuando hay incentivos y no controles.

Por otro lado, los logros sociales de la llamada revolución son insostenibles mientras menos personas produzcan, menos empleo hay. Las bolsitas CLAP van a terminar arropando como un arcoiris el firmamento de la economía nacional. Mientras a los empresarios no se les permita libertad de precios y de compra y venta de divisas para traer sus materias primas, en Venezuela terminarán haciendo cola para recibir su bolsita CLAP todos los ciudadanos.

Las reservas internacionales seguirán cayendo. La producción de petróleo también. Y no hablemos de la liquidación y remate de activos para pago de deuda. Ante esta situación el presidente Maduro seguirá perdiendo apoyo popular y más protestas se extenderán con mayor vigor.

Aunque es entendible que se ha creado un círculo vicioso en Venezuela donde los controles cada vez mayores han sido utilizados para defender el poder político, y donde sostenerse en el poder es más importante que el futuro de 30 millones de habitantes que llegarán a su vejez paupérrimos, los venezolanos no cesarán de buscar salidas políticas para liberarse de las medidas económicas que le impiden progresar.