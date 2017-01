Organizaciones sociopolíticas han distribuido más de 11 mil toneladas en los últimos cuatro meses según el Frente Francisco de Miranda

Las promesas se convirtieron en verborrea. Aquella ilusión de que la abundancia tocaría la puerta de cada hogar venezolano quedó suspendida ante la insuficiencia de alimentos. Nueve meses no fue tiempo suficiente para que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) garantizaran tres platos diarios de comida al aproximado millón 440 mil habitantes que, según la encuestadora Venebarómetro, comen solo una vez al día.

Lejos de acabar con la denominada “guerra económica”, los consumidores sienten que los Clap produjeron resultados efectistas y estériles al fin. 19 de cada 20 encuestados por el diario El Norte sugirió que la escasez persiste en al menos 24 productos de la canasta básica alimentaria, sobre todo en rubros como leche, aceite y azúcar.

Además, advirtieron sobre la poca constancia de las bolsas que entrega el gobierno casa por casa. En promedio, los entrevistados aseguraron que la periodicidad es bimensual. En contraste, la promesa había sido vender alimentos a “precios justos” cada 15 días. Pero los usuarios reclamaron que para un núcleo familiar de cinco personas los artículos solo alcanzan para comer ni siquiera una semana.

“La gente no come cada tres meses o cuando al Gobierno le da la gana. En mi casa, el Clap solo llegó dos veces: en agosto y luego en octubre. Cada vez que distribuían la bolsa me olvidaba de hacer cola por una semana pero ¿y a la siguiente? Solucionaron el problema con algo ilusorio. Aquí tiene que haber es producción”, reclamó el mecánico Pedro Lozaba.

Para el también habitante de Tronconal quinto, los Comités de Abastecimiento y Producción solo tienen una función política: expandir la sensación de que el Estado está haciendo algo para combatir el déficit de alimentos. Sin embargo, cree que son estrategias “inútiles” y corruptas en las que solo se derrocha dinero.

Lozaba cuenta que, en reuniones con su comunidad, se ventila que los encargados de distribuir los alimentos (todos progobierno) retienen bolsas para beneficiar a sus allegados. O en el mejor de los casos, hurtan algunos de los productos. En su mayoría, leche.

La maestra Neida López coincide en el argumento. Para la habitante del sector El Paraíso, en Puerto La Cruz, la conformación de los Clap representa un atraso. Recuerda que la regla debería ser que cada venezolano eligiera qué, cómo y cuándo quiere comprar determinado producto sin someterse a lo que otros quieran imponer.

“Eso debe eliminarse. Se supone que para eso están los abastos y los mercados. Lo que hacen es limitar la compra de productos. Si de verdad fuesen una solución a la escasez llegaran todas las semanas, incluso diario. Eso demostraría que hay bastante para distribuir pero lamentablemente no es así. Es una mentira”, advierte López.

Por parte del estado existe cierto reconocimiento del atraso. El director regional del Frente Francisco de Miranda (FFM), Gustavo Mata, admitió que en algunos sectores la venta controlada de productos ha sido tardío porque aún existen déficit en la producción de alimentos.

Sin embargo, relata que -a través de acuerdos con productores locales- garantizan una periodicidad de tres semanas a determinados sectores. Como alcalde del municipio Libertad y cabecilla de los Clap en su jurisdicción, se asegura de que más de mil familias reciban bolsas cada 21 días como tiempo máximo. Entre ellos, el urbanismo Los Bucares y la base de misiones Manuelita Sáenz en San mateo.

“Donde tardaremos más para ver los resultados es en la producción. El atraso se debe a eso.

Aún no se produce la cantidad de alimentos que demanda la población. Ahorita apenas estamos en la cosecha de cereales. En Cajigal tenemos 160 hectáreas de maíz. Y con el poder popular más de mil hectáreas.

Eso quiere decir que la harina precocida se verá en la vuelta de unos meses. Lo demás lleva su tiempo. Lo importante es que aprendimos que hay que diversificar la economía”, asegura el alcalde.

El mayor logro de los Clap, según apunta Mata, es el de la distribución. Entre julio y noviembre, atendieron a un millón 707 familias en todo el estado. En total, a esa misma cantidad de hogares anzoatiguenses les entregaron 11 mil 328 toneladas de rubros de la canasta básica.

Pero los mercados a cielo abierto también coadyuvaron a combatir la crisis alimentaria desde las trincheras del oficialismo. El director del FFM recuerda que a través de esas jornadas la comunidad puede adquirir los productos proteicos. Usualmente la carne la expenden con una disminución de al menos Bs. 1.000 sobre el precio que marca en los supermercados.

“Los Clap han sido muy efectivos. La estrategia de vincular al pueblo en esta batalla, (ha sido buena). El pueblo ha ganado tanta confianza que para julio teníamos 450 constituidos y ahora la cifra ha crecido a mil 344. Eso dice que la población confía en esta nueva organización de base popular. De no ser así, no se constituyera”, asegura Mata.

Multifunción de los Clap

Además de distribuir y producir alimentos, el alcalde Gustavo Mata ha constitudo nuevas tareas para estos grupos políticos-sociales. Al menos en el municipio Libertad, los Clap se encargan de identificar y apoyar a los jóvenes en edad escolar que hayan desertado; dictar tareas dirigidas; además de prestar ayuda a personas discapacitadas y con enfermedades graves.

Katherine Carrizales

[email protected]