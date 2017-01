Continúa la crisis económica y el país espera impaciente por su superación. Esperanzado quizás por aquello de que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. La impaciencia toma nuevos bríos al no ver señales de cambio. Ya casi finaliza el primer mes del año y la realidad empeora. La pobreza sigue abarcando amplias capas de la población. La escasez de alimentos básicos supera el 60%, la Canasta Básica rodea los 550 mil bolívares al mes y los supermercados y bodegas mantienen sus estanterías medias vacías. Sometidos a un despiadado bachaqueo el arroz, las pastas, la harina pan, el aceite, el azúcar, el papel higiénico, el jabón de olor y en polvo, el café, la mantequilla, la mayonesa y la crema dental, etc. La situación se agrava y no se sienten las políticas y planes del gobierno dirigidas a mejorar las graves y delicadas circunstancias. No obstante esto la población continúa en un peligroso estado de conformidad y aguante.

La pobreza tomó cuerpo en vastas zonas del tejido social. Vivimos de estrategia en estrategia con programas y planes ineficientes que no resuelven los grandes problemas. El gobierno sube el salario mínimo y de inmediato se lo devora el incremento de los precios en los productos y servicios. Aquí la especulación ejerce un papel fundamental. Un país con altas tasas de inflación y el gobierno no tiene política y estrategias para combatirla. La inflación más alta de América latina y también el menor salario base. Ya es universal la mala situación por la que atraviesa la república. Jefes de gobierno y cámaras legislativas de varios países han expresado su preocupación y su intensión de colaborar para ayudar a la nación. El gobierno se niega pero sigue sin una estrategia efectiva para solventar la crisis.

En ningún sector ha fracasado tanto el gobierno como en el sector económico. Por eso perdió la opinión pública. Por eso seguramente perderá este año las elecciones regionales de gobernadores y Alcaldes. Derrocharon el gran capital humano que tenían como producto de políticas económicas erradas y excluyentes. Porque ni siquiera la mayoría de la clase D y E esta con el gobierno. Como es bien conocido el estomago decide el voto y la situación general de la nación, de desabastecimiento, altos precios y bajos ingresos, impondrán el llamado “Voto Castigo” en las próximas elecciones regionales. Si a eso le agregamos la inseguridad personal y de bienes la cosa se pone color de hormiga. Muy difícil la situación electoral para quienes gobiernan. Aquí no hay milagro que valga además porque en política no hay milagros. La sensación que hay es de espera por el próximo proceso electoral y un no rotundo a la violencia.

Mientras esta tragedia pasa la gente lo que ve es una férrea lucha de poderes por la supremacía, la opinión pública y la captación de votos. Una pelea entre dos sistemas políticos opuestos. Dos conceptos de país. Dos métodos de gobernar. Dos target de beneficiarios y dos enfoques de administración pública. Dos conceptos de política exterior y diferentes maneras de relacionarse con los ciudadanos. Entre otras disimilitudes. No obstante esas disparejas doctrinas y conductas se impone la compatibilidad democrática, el respeto entre unos y otros, la tolerancia y la coexistencia cordial. Para lo cual es imperioso un acuerdo entre las partes tal como lo recoge el documento entregado al gobierno y a la MUD por los acompañantes del diálogo y que han titulado “Convivencia Democrática”.

Félix Cordero