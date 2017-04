De 5 a 8 mil habitantes quedan sin el servicio de electricidad por períodos que se extienden hasta tres horas en varias zonas del eje metropolitano de Anzoátegui (Lechería, Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta).

Así lo dio explicó el presidente del Sindicato para el Fomento Eléctrico en la región, Helvin Villalobos, quien refirió que estos se presentan diariamente a consecuencia de la rotura de puentes y líneas de alta tensión.

Aunque no detalló las zonas específicas donde se registran estas fallas con frecuencia, sí señaló que las quejas se han incrementado notablemente.

“Sucede algo muy particular, cuando se da este tipo de problemas, el personal se aboca a solventarlos porque estamos hablando de un gran número de personas que se ve afectadas y descuida los trabajos de menor magnitud”, dijo. El sindicalista recalcó que lo único que se hacen son aplicaciones de “pañitos de agua tibia” para más o menos emparejar el servicio.

Explicó que no se ha hecho mantenimiento de la sicofi, que no es otra cosa que el balanceo de las cargas que generan energía a los circuitos.

“Esto ocasiona que los transformadores se carguen demasiado y se quemen, así como otros equipos. Hay rompimiento de las líneas”, agregó.

Al descuido

Villalobos reafirmó que estas fallas se presentan porque no hay un trabajo preventivo ejecutado, solo salen cuando hay emergencia de este tipo.

“Lo hemos denunciado muchas veces, el sistema eléctrico tiene demasiadas deficiencias, es imposible que así, sin inversión, haya mejorías”, indicó.

El vocero no dejó de hacer énfasis en la temporada de lluvias próximas. Aseguró que no ha habido ningún tipo de trabajo previo para controlar los percances que se pueden presentar.

“Sabemos que en la temporada de lluvias se intensifican los apagones, pero una vez más no hay planes activos, no hay trabajos preventivos, no hay nada”, recalcó.

Para Villalobos, abastecer a los trabajadores de equipos y material es primordial para brindar un servicio óptimo y de calidad.

“No puede ser que nosotros aún estemos trabajando con dos camiones, cuando hay tantas fallas que atender. No tenemos guantes, no tenemos herramientas para proceder. No nos han preparado”, sostuvo.

El trabajador no dejó de hacer el llamado al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, para que fije sus ojos en la dirección regional y tome acciones para mejorar las condicones de trabajo.

