Asistir a una consulta médica con un especialista se convirtió en todo un lujo para los anzoatiguenses, pues el chequeo con el experto puede llegar a costar hasta 35 mil bolívares.

Mediante un recorrido realizado por el equipo del diario El Norte se pudo constatar que una consulta pediátrica varía desde Bs. 15 mil hasta Bs. 20 mil.

En cambio, si la consulta es con un ginecobstetra, internista u otro especialista, el precio puede ser de Bs. 25 mil.

El ginecólogo David Landaeta, reseñó que por lo general durante el mes de mayo los especialistas siempre realizan un ajuste en sus tarifas. Sin embargo, este año se han visto en la necesidad de incrementar más de una vez debido a los altos índices de inflación.

“Todos los incrementos que hemos realizado no nos son suficientes para mantener operativo el consultorio. Un ejemplo de ello es que el equipo con el que realizo los ecos se me dañó el mes pasado y la reparación me salió súper costosa”, manifestó.

Kenlibeth Fernández

[email protected]