Padres de familia afirman que llevarán a sus hijos a sitios cercanos a sus residencias para no gastar mucho dinero. Señalaron que llevarán a lugares de esparcimiento lo necesario para pasar un rato ameno y agradable entre amigos

Semana Santa es sinónimo de religión y espiritualidad; sin embargo, los anzoatiguenses también aprovechan estos días libres para compartir con familiares y amigos fuera de casa.

Pero esos planes quedarán engavetados esta temporada. ¿La razón? El dinero que ganan no les alcanza para hacer planes, irse de viaje o, simplemente, compartir un día de playa con los seres queridos.

Ana Buriel es una asidua feligresa de la tradicional visita a los siete templos durante la Semana Mayor. También acostumbraba, todos los años, hacer su respectivo cuajao, pero hoy, con tono de resignación, lamenta no cumplir esta última costumbre.

“Los ingredientes están por las nubes. Ya no podemos hacer ni siquiera una bandeja pequeña porque mínimo se nos va de nuestras cuentas entre Bs. 20 mil y Bs. 30 mil”, explicó.

El obrero Román Acevedo planteó que enfrenta la misma situación financiera que Buriel.

El hombre afirmó que este año deberá romper el compromiso que le hizo a su familia de pasar unidos los días de Semana Santa.

“Todos los años me iba con mis hijos y mi esposa al estado Monagas de donde soy oriundo, para compartir en familia estos días. En estos momentos me encuentro desempleado y mis bolsillos no pueden costear el tremendo gasto que implicaría irme de viaje con mis seres queridos”, recalcó.

En la zona

Aunque no era la idea soñada, muchos ciudadanos compartirán con familiares y amigos en sitios recreativos como parques, bulevares, playas o ríos de la entidad.

La secretaria Petra Mejías explicó que si decide ir a la playa, procurará cargar con todos los implementos y alimentos que necesite para pasar un rato agradable “desde el agua hasta la comida”.

“La situación no está para gastar dinero en la calle porque todo está muy caro. Me llevaré unas sillas plegables, mi sombrilla, la comida y la bebida para pagar solo el pasaje”, reiteró.

El comerciante Andrius Pérez es más optimista. El hombre indicó que este año procurará llevar a sus dos hijos de siete y cinco años, a compartir con su familia en la zona rural de Barcelona.

Sin embargo, destacó la misma situación que Mejías: cargará con todo lo que necesite para pasar un rato agradable.

“Sacaré a pasear a mis niños porque ellos no tienen la culpa de la situación por la que atraviesa el país. Hay que tratar de distraerse en estos días”, añadió.

Aquí te dejamos los precios de lo que gastarías, en promedio, en algunos sitios recreativos de la zona norte de la entidad, si decides compartir en familia fuera de casa.

Protegidos

El gobernador del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, indicó el pasado sábado 8 de abril, que más de seis mil funcionarios policiales –entre Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía del estado (Polianzoátegui) y policías municipales, estarán desplegados para brindarle seguridad a propios y visitantes durante estos días festivos.

En bolívares:

Cuajao familiar bolívares:

Plátanos: 200 (por unidad)

Cazón: 7 mil (por kg)

Huevos: 10 mil (cartón)

Papa: 1.200 (por kg)

Valor en promedio:

Bs. 20 mil / Bs. 30 mil

Parrilla familiar bolívares:

Carne: 8 mil (kg)

Pollo: 4 mil 500 (kg)

Chorizo: 9 mil (por kg)

Yuca: 1.200 (kg)

Repollo: 2 mil (kg)

Zanahoria:

2 mil 500 (kg)

Precio en promedio:

Bs. 25 mil /

Bs. 40 mil

Día de playa bolívares:

Toldo: 6 mil

Comida: arroz con pollo 15 mil / 20 mil

Bebida: botella alcohólica desde 3 mil / refresco

4 mil 500

Cocteles:

desde 3 mil

Juguetes: desde 2 mil 500

Costo promedio: Bs. 35 mil

Tarde de cine en bolívares:

Entradas:

2 mil 500

Combos

de cotufas

y refrescos: desde 4 mil

Golosinas:

desde 1.500

Costo promedio: Bs. 8 mil /

Bs. 15 mil

Películas en casa en bolívares:

Refresco:

4 mil 500

Cotufas caseras: desde Bs. 2.500

Golosinas: desde Bs. 1.500

Costo promedio: Bs. 8 mil 500

Día en el río en bolívares:

Comida:

Sancocho 15 mil / 20 mil

Bebida: botella alcohólica desde 5 mil / refresco 4.500

Costo promedio: Bs. 30 mil

Parques y bulevares en bolívares:

Boleto en atracciones mecánicas: desde 500

Algodón de azúcar: 1.500

Cotufas: 1.500

Artesanías: desde 1.000

Refresco: desde 3 mil

Helados:

desde 2 mil

Costo promedio: Bs. 10 mil

Patricia Aponte

[email protected]