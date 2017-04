Crisis de legitimidad por z Álvaro Montenegro

Todas las organizaciones e instituciones, sean públicas, privadas o mixtas, tienen una necesidad intrínseca de legitimarse, porque los sistemas de legitimidad coherentes les permiten ejercer sus funciones, y también su autoridad en la sociedad. En el caso de las instituciones con mando, el problema es que esa autoridad siempre reside en quien acepta la orden, y no en quien la emite. Si quien recibe la orden decide simplemente no seguirla, convierte a la institución que ordena en ineficaz, y a la vez está indicando que ella está inmersa en una crisis de legitimidad.

Como la característica de una institución es que ella tiene una meta específica, entonces su legitimidad se basa en un principio, que es el que le ayuda a cumplir su meta. Cuando ese principio entra en contradicción con la realidad, entonces se debe modificar el principio para desarrollar un nuevo discurso, que le permita legitimar su acción.

En su libro Gerencia pública, gestión y legitimidad, los profesores franceses Romain Laufer y Alain Burlaud, investigan los orígenes de la crisis de legitimidad en las grandes organizaciones. Partiendo de la noción de legitimidad, se pasean por la evolución del sistema de legitimidad en el sector público, y encuentran una aproximación de marketing para ayudar a resolver el problema.

Como el funcionamiento de un sistema de legitimidad se basa en el sistema de valores necesarios para vivir en sociedad, es indispensable una estructura de símbolos comunes entre los diversos actores sociales y políticos, para el ejercicio de la autoridad. Pero como hay una “zona de indiferencia” según Laufer y Burlaud, que separa a las órdenes inaceptables o ilegítimas, de las órdenes aceptables y legítimas, entonces cuando hay crisis de legitimidad esas zonas se amplían y desarrollan. En esos casos las instituciones deben relegitimarse.

Veamos el caso político venezolano. La separación de poderes ha sido objeto de las más álgidas discusiones. Impasses o malentendidos para unos, usurpación de funciones y dependencia del Ejecutivo para otros, lo cierto es que hay un conflicto entre el Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional, y el Poder Judicial representado por el Tribunal Supremo de Justicia. Para tratar de analizar este problema desde la mirada de la legitimidad, tomemos la opinión del prominente abogado constitucionalista y profesor de la UCV Julio César Fernández Toro, quien opina que: “la función legislativa es fundamentalmente una acción política, y por tanto se legitima democráticamente por una elección directa de los diputados, mientras que ello no ocurre con la función jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados del TSJ son designados por la Asamblea Nacional, esto es, por una legitimación indirecta. El TSJ no está legitimado para ejercer funciones distintas a la jurisdiccional”.

Además anota que: “el Tribunal Supremo de Justicia es un poder constituido y no constituyente. El TSJ no puede arrogarse el propósito, espíritu y razón del Constituyente”.

En este contexto observamos que como la autoridad no reside en quien da la orden, la Sala Constitucional del TSJ, sino en quien la recibe, la Asamblea Nacional que no acata esas órdenes, existe entonces una enorme crisis de legitimidad que convierte al TSJ en un organismo ineficaz. Por su lado el Poder Ejecutivo no acata las leyes aprobadas por los diputados legítimamente electos por el pueblo, convierte a la AN en un organismo también ineficaz.

Crisis de legitimidad por z Álvaro Montenegro