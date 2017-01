Los gastos mensuales dependen de los pagos de las universidades, los materiales de estudio el mercado entre otros

Tomar como opción una universidad que quede en un estado diferente al que haces vida resulta todo un reto, pues los altos costos de la vida hacen que los padres se replanteen las opciones de estudios de sus hijos. Antes era muy normal que jóvenes de Anaco, El Tigre, Maturín o cualquier otro sitio tomarán como opción venir a Barcelona a estudiar, pero ahora es cuesta arriba.

Los padres deben tomar en consideración varios detalles antes de tomar la decisión. En primer lugar, la residencia donde sus hijos vivirán durante su estadía en el estado, los precios son variados dependiendo de la ubicación y el tamaño de las mismas. Las más pequeñas sin ningún mobiliario varían entre 15 mil y 20 mil bolívares. Aquellas que vienen con cama y nevera pequeña, pueden llegar a costar hasta 30 mil bolívares y en ocasiones, los inquilinos tienen opción para usar cocina y lavadora.

Los gastos de la universidad dependerán si el pago es semestral o anual y si ofrecen algunas formas de pago, además se debe tomar en cuenta el costo del pasaje así como las copias, libros y meriendas que los jóvenes toman en el transcurso del día; otro gasto importante es el mercado, el cual se hará semanal o quincenalmente dependiendo del joven.

“Estudio en la Santa María y mi mamá y mi papá gastan mucho dinero, últimamente me han disminuido la cantidad que me daban para mis gastos semanales porque la residencia y la universidad cada vez son más caras, cada vez que comienza el semestre los gastos de multiplican”, expresó Génesis Jiménez.

Por su parte, Yaneska González dijo: “yo vivo en Puerto Píritu y antes vivía donde una tía, pero después me dijo que buscara otro sitio y como está muy costoso me toca ir y venir todos los días, los gastos diarios en pasaje son bastante, más las cosas que tengo que comprar para la universidad, a diario son más de mil 500 bolívares que mis padres me dan, todavía no puedo trabajar por el horario de estudios, pero cuando pueda cambio para la noche y en el día busco un trabajo para ayudar en mi casa”

Lo mismo pasa con aquellos chicos que desean ir a estudiar a Caracas o cualquier otro estado, Por ejemplo Andrea Meneses, de 16 años de edad se graduó de bachiller el pasado mes de julio, decidió estudiar odontología pero los altos costos de la carrera en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho hicieron que sus padres pensaran en la opción de enviarla a estudiar en Valencia donde el costo de la carrera es 100% más económico.

Meneses comentó que el costo anual de la carrera de Odontología es de 190 mil Bs, además de un monto que debe cancelar para hacer un curso propedéutico el cual no garantiza su ingreso a la casa de estudios. “Mi mamá averiguó y en Valencia la carrera cuesta 90mil bolívares anuales, pero a eso se debe sumar el costo de la residencia, útiles, materiales, mercado, entre otras cosas, por lo que está evaluado si le sale igual que quedarme en casa”.

Aumentos

Es importante mencionar que en el caso de las universidades semestrales los costos, la mayoría de las veces, aumentan con cada inicio de temporada, además los precios de materiales y mercados varía casi de manera semanal, por lo que los padres no pueden hacer una planificación de los gastos.

Rebeca Abreu

[email protected]