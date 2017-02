Dicen que querer y amar son sentimientos que se parecen, pero que a la vez son tan diferentes. Y algo así ha de ser para la afición del deporte la visión que se tiene de encuentros tan importantes como el juego anual del Super Bowl y el partido final del Mundial de Fútbol: a uno se le quiere, al otro se le ama, como en la canción de Manuel Alejandro. Hasta hace algunos años visto a la distancia, el Super Bowl ahora despierta, cuando menos, curiosidad.

Eso es: curiosidad. No es que se esté ligando a uno o a otro entre Atlanta Falcons o New England Patriots, sino que llama la atención el despliegue publicitario que eleva el costo de una cuña de 30 segundos, a cien mil dólares. 170 países se pegaron de los televisores el domingo pasado para atestiguar los choques y la espectacularidad de aquellos hombrazos de más de 200 libras y oír cantar a Lady Gaga, y la gente celebró al final como si hubiera sido el partido entre los muchachos de la calle donde viven: no importa el ganador, solo el abrazo al final de la jornada.

El idioma del fútbol es otra cosa. Adherido a los corazones, no es lucha de ciudad contra ciudad, como en Estados Unidos; es nación contra nación, gentilicio versus gentilicio, orgullo nacional ante orgullo nacional: no es doméstico como el otro, sino verdaderamente universal. No hay mayor dolor para el pueblo argentino que la derrota en la decisión del Mundial Brasil 2014 ante Alemania; y nada ha podido insuflar más el orgullo germano que esa victoria de trascendencia. Seguramente si Hitler viviera, diría que el triunfo había sido la demostración de superioridad de la raza aria; pero, como pasamos por otra era, el tiempo en el que el mundo hace esfuerzos titánicos para desaparecer de su mente y de la historia de la humanidad al Tercer Reich, esta conquista de la Germania es más bien vista como el premio a la tenacidad de un fútbol que no se entrega, que no renuncia cuando busca sus objetivos, y que fundamentalmente se admira. Y aunque detrás del Mundial de Fútbol también se mueve la maquinaria del dinero, aún conserva valores de raza y patria. Al Super Bowl se le quiere, cómo no, pero al Mundial de Fútbol se le ama.

Los decretos de Donald Trump, el asesinato de una muchacha en Islandia, el Miss Universo ya no es solo para la más bella. Cada día las cosas del mundo cambian, se modifican, pero pocas como la plata cuantiosa y casi insultante de las ganancias de los atletas. Una reciente clasificación de la revista Forbes, especializada en el tema del dinero, dio las cifras de los billetes de estadios y canchas en el 2016: en la cabecera de la lista, exultante, resalta Cristiano Ronaldo con 88 millones de dólares metidos en el saco sin fondo de su arca dorada; Lionel Messi es segundo, con 81,7 millones. ¿Por qué un tipo que no ha inventado nada para la humanidad, ni una vacuna, ni ha hecho un descubrimiento, ni ha sido el primer ser humano en Marte gana tanta lana?

¿Saben los científicos a cuantas personas dan de comer, mediante el trabajo que generan, estos astros? ¿Saben cuánta publicidad venden, y por ello, abren fuentes de empleo sus sudores y esfuerzos de batalla en los campos deportivos?

Contrapunto

Cristóbal Guerra