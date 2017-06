La canciller de la República, Delcy Rodríguez, durante su intervención en la Asamblea General de Cancilleres de la OEA realizada en México, afirmó que Venezuela no reconoce la reunión ni los resultados que surjan de la misma y se retiró.

“No necesitamos ningún tipo de intervención ni tutelaje para que los venezolanos podamos resolver nuestros problemas. Nos toma por sorpresa que uno de los mecanismos para superar los focos de violencia en Venezuela se le quiera suprimir, eso no va a ocurrir porque Venezuela es soberana e independiente”, dijo la canciller desde Cancún.

Destacó que “no reconocemos esta reunión como tampoco reconocemos la resulta que de ella devenga. Venezuela no la va a avalar. De la OEA no necesitamos nada ni reconoceremos nada”.

Pidió al grupo de países llamado grupo G15 que “miren a la otra Venezuela, hay una Venezuela mayoritaria también que no es opositora. Le pido con humildad al grupo de países que piden la intervención en Venezuela que piensen en la Venezuela que quiere trabajar y superarse”, dijo la canciller desde México(…) hay un déficit de justicia en Venezuela que pensamos superar con la Constituyente, que no es más que un diálogo masivo(…) en Venezuela no hay déficit de democracia porque este año se realizarán más de 24 procesos electorales”.