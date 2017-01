La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Dennis Fernández, señaló este miércoles, 11 de enero, que la Asamblea Nacional declaró el abandono de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro porque el gobierno nacional no ha demostrado voluntad política para resolver la crisis del país.

“El presidente puede estar sentado en la silla presidencial pero si no cumple con sus deberes constitucionales, ha abandonado el cargo. Si no resuelve el problema alimentario, de medicinas, seguridad, y si no resuelve los problemas y no cumple con sus deberes constitucionales ha abandonado el cargo. Nosotros en la Asamblea teníamos la imperativa obligación de abocarnos al abandono de cargo porque el gobierno no demostró voluntad política para resolver la grave crisis del país, por el contrario, se agudiza la situación”, destacó Fernández durante entrevista por Venevisión.

Sobre el diálogo entre gobierno y oposición manifestó que no se puede hablar de diálogo cuando no se cumplen los compromisos sucritos. “Es pensar que vamos a sentarnos a tomar te. Los diputados de Amazonas fueron desincorporados de la Asamblea y hoy Jorge Rodríguez dice que eso no saca a la Asamblea de desacato. Al gobierno le conviene seguir manejando la tesis del desacato porque es la justificación exacta, la excusa perfecta para no cumplir con las decisiones de la AN”.

Cuestionó “¿qué podemos esperar de un diálogo así? el interesado es el gobierno para enfriar solicitudes y requerimientos del pueblo venezolano. No tenemos ningún interés de dialogar si no hay resultas. Solo si hay garantía de buenas resultas para el pueblo venezolano, podríamos acudir a una mesa de diálogo”.

Afirmó que “estamos en un gobierno de corte dictatorial. No vamos a abandonar nuestras funciones ni vamos a declinar, somos nosotros los que estamos representando a ese pueblo. Y esta situación de la incertidumbre de la salida del billete de 100, al presidente no le importa lo que el venezolano esté padeciendo”.

Con información de Panorama