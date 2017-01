Desmienten declaraciones realizadas por la directora del Cleto Quijada, quien los calificó de bachaqueros

Representantes de diversas lineas de transporte que hacen vida en el terminal terrestre Cleto Quijada de El Tigre repudiaron la mañana de este lunes las declaraciones realizadas en dias pasados por la directora Bilisbeth Gonzalez, quien aseguraba que en el terminal estaban bachaquiando con los pasajes, ya que le decian a los pasajeros que no habian cupos y en la noche los vendían con sobreprecio.

Yamileth Trujillo, representante de Expresos Orituco exhortó a la directora Gonzalez a explicar quién en verdad está bachaqueando y chanchullando en el terminal, al tiempo que denunció una serie de irregularidades por parte de la máxima autoridad del Cleto Quijada como es el cobro excesivo en los listines de pasajeros y unidades habilitadas.

“Esta señora públicamente nos calificó como bachaqueros, y esta es una conducta que los representantes de las lineas de transporte no practicamos. Nosotros vendemos los pasajes que nos autorizan segun la disponibilidad. No jugamos con la necesidad de la gente de movilizarse. Cuando hay cupos se vende y cuando no, le decimos a los pasajeros la verdad, que no hay”, dijo Trujillo.

Por su parte Yenny Belisario, representante de Expresos del Sur señaló que el precio del listin según Tránsito Terrestre equivale al costo de un pasaje, y la directora del terminal está cobrando el doble. “Para Barquisimeto por ejemplo el pasaje cuesta 1.300bsf, ese deberia ser el precio del listin, pero la Sra. González lo vende en el doble en 1.600bsf. Quién tiene un.chanchullo?”, expresó.

Asimismo, la representante de Rodovias de Venezuela, Marisol Soto, puntualizó que en la última fiscalización realizada por el Sundee en fecha 1/3/15 esta linea de transporte estaba sujeta a el cobro de precio justo.

“No entendemos como la directora del terminal nos acusa sin pruebas. Nosotros estamos trabajando apegados a la Ley. Cobramos los precios que están establecidos en la gaceta oficial vigente y en mi caso particular, tengo los precios visibles al público”, dijo Soto.

En este mismo orden de ideas, Mayra Pérez en representación de Expresos Los Llanos declaró que la dirección González se dirige de forma grosera e irrespetuosa con las personas que laboran en el terminal Cleto Quijada. “Yo tengo constancia de los listines que la directiva del terminal vende en la noche, donde los remarca con un marcador y los vende en el doble del costo. Nos dice que esa es papeleria vieja, pero nosotros no tenemos por qué pagar de mas. Si hicieron un aumento, debe estar reflejado en paleleria nueva”.

Versión oficial

Ante las denuncias realizadas por los encargados de las lineas privadas, se solicitó una entrevista con la máxima autoridad del terminal Bilisbeth Gonzalez, quien se defendió diciendo que ella no tiene ningún chanchullo en el cobro de los listines.

“No tengo la culpa que los dueños de lineas no tengan sus papeles al día. Se quejan del cobro del listín y cuando son ellos quienes no se están basando en el cobro legal del pasaje”.

Jessica Guevara

