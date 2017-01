El presidente de la Asociación de Campesinos del estado Anzoátegui, Vicente Rivero, denunció la paralización de la construcción de la planta de leche pasteurizada de El Chaparro, en el municipio Mc Gregor, de la zona centro.

Refirió que hace quince años este fue uno de los proyectos estratégicos agrícolas del expresidente Hugo Chávez, sin embargo y aunque se aprobaron los recursos esto quedó a medias.

Rivero afirmó que fue en el 2015, que el Consejo Legislativo (Cleanz) destinó una cantidad de 104 millones de bolívares para la culminación de esta obra, pero citó, “se comieron la plata”.

Aseguró que esta planta iba a producir 14 mil litros de leche al año, por lo que nuevamente solicitó al gobierno regional la disponibilidad para darle avance a esta ejecución.

Ociosas

El vocero también hizo énfasis en las 22 mil hectáreas de terreno que se encuentran sin trabajar en Mc Gregor por la falta de recursos. Destacó que hace falta un aproximado de 7 millones de bolívares, para darle utilidad a estos espacios.

“En El Chaparro hay 6 mil productores de los cuales ahorita solo están activos 585. ¿Por qué? Bueno, por la falta de dinero, no hay inversión, no tienen motivación, quieren hacer el trabajo pero no tienen cómo”, dijo.

El directivo manifestó que el cultivo de maíz, frijoles y caraotas está paralizado. Recalcó que la cría de ganado y pollos ha mermado un 85% por la inseguridad además de la falta de vacunas y alimentos.

“El que cultiva ahorita lo hace a riesgo. Por un lado hay, demasiada delincuencia y por el otro, la escasez de equipos, materiales y productos para sacar a flote la producción. Aquí hay ganado de doble propósito, tanto para sacar carne como leche, pero no con qué”, dijo.

Decadencia

La deficiencia en los servicios y la desatención en el municipio también fueron denunciadas por el presidente de la asociación.

“La escuela está que se cae y la ambulancia de la comunidad no sirve porque le hace falta los cauchos y otros repuestos”, aseveró.

Recordó que durante la inspección que desplegó el pasado fin de semana en la jurisdicción sureña, constató que el acueducto que fue construido en 1978 no le han hecho mantenimiento.

Acotó que la represa requiere de parte del Ministerio del Ambiente un saneamiento.

Rivero indicó que este fin de semana se reunirá con los campesinos de la zona para evaluar nuevas medidas de trabajo, además de precisar las acciones que tomarán para buscar soluciones.

Zorymar Medina

