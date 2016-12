Google, unos de los motores de búsqueda más importantes del mundo, dio a conocer lo más ‘googleados’ en este año 2016.

En la categoría deportes resaltan como una de las mayores tendencias los Juegos Olímpicos de Río 2016, la Eurocopa Francia 2016 y la Copa América Centenario 2016.

En cuanto a los futbolistas, según el diario inglés Mirror, arrojó algunos resultados llamativos. Lo más impactante fue que Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo aparecen en los primeros 10 puestos.

También destaca que la notable carrera de Leicester City FC al título de la Premier League logró capturar la atención del mundo, y convirtió a dos de sus jugadores en nombres familiares, Riyad Mahrez y Jamie Vardy, quienes entraron el top 10.

10.- Riyad Mahrez

El extremo derecho de 25 años fue pieza fundamental en el equipo de Claudio Ranieri para la conquista del primer título de liga para el Leciester City. Durante la temporada marcó 17 goles y dio 10 asistencias en 37 partidos lo que lo ayudó a ganar el premio al mejor jugador del año en la Premier League de la temporada 2015-2016.

9.- Dimitri Payet

El mediapunta francés del West Ham United de la liga inglesa, no fue uno de los más buscados por su desempeño futbolístico durante la Eurocopa, sino por ser el responsable de la lesión que provocó la salida de Cristiano Ronaldo, antes de los primeros 20 minutos en la final de la competencia.

8.- Nani

En el 2016, el actual jugador del Valencia CF, junto con su selección se consagró campeón de la Eurocopa. El experimentado delantero marcó uno de los goles en la semifinal contra Gales. Destaca que Cristiano Ronaldo, capitán del combinado portugués le regaló su premio de segundo máximo goleador de la competencia: la bota de plata.

7.- Shkodran Mustafi

El traspaso del internacional alemán desde el Valencia CF al Arsenal FC, causó revuelo en las redes sociales. Según el diario As de España, los rumores de fichaje del defensa de 24 años ocuparon la quinta posición en en el “top 10” de traspasos y rumores futbolísticos más comentados en la red social Twitter el pasado verano.

6.- Marcus Rashford

El joven delantero del Manchester United fue uno de los más buscados por sus actuaciones con los diablos rojos. Logró marcar doblete ante el Arsenal FC en la Premier League y contra el FC Midtylland en la UEFA Europa League, con esos dos goles se convirtió en el jugador más joven del United en marcar doblete en una competición europea. George Best, emblemático jugador del equipo de Old Trafford, era a quien le pertenecía ese récord.

5.- Alex Teixeira

El jugador brasileño se convirtió en el jugador más caro de la Super Liga China. Jiangsu Suning FC pagó, según Transfermarkt.com, 50 millones de euros al Shakhtar Donetsk para hacerse con los servicios del centrocampista.

4.- Antoine Griezmann

El delantero del Atlético de Madrid tuvo un año 2016 con altas y bajas. El jugador francés falló un penal en la final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid CF. Perdió, junto con su selección la final de la Eurocopa, pero tras su desempeño, ganó el premio al mejor jugador de la competición. También estuvo, junto con Messi y Ronaldo, entre los tres nominados al Balón de Oro.

3.- William Grigg

En mayo de 2016, un aficionado del Wigan Athletic subió a las redes sociales un vídeo titulado “Will Grigg’s on Fire”, donde el hincha cantaba las proezas futbolísticas del delantero internacional con Irlanda del Norte. El cántico se convirtió en un fenómeno viral y fue adoptado por los seguidores de Irlanda del Norte durante la Eurocopa. El dúo británico Blonde realizó una versión de la canción Will Grigg’s on Fire que alcanzó los primeros puesto en ventas del Reino Unido.

2.- Jamie Vardy

El delantero del Leicester City FC fue uno de los principales responsables del título de los foxes. Vardy marcó 22 goles y rompió el récord histórico en la liga inglesa. El jugador de 29 años fue elegido en el XI ideal de la Premier League en la temporada 2015/2016, fue nominado para el premio al mejor jugador del campeonato inglés y además la asociación de periodistas de fútbol británico (FWA por sus siglas en inglés) lo eligió como el mejor jugador del año.

1.- Paul Pogba

El mediocampista se convirtió en jugador más caro de las historia. La Juventus FC cerró un trato con el Manchester United por 105 millones de euros, según transfermarkt.com, para hacerse con los servicios del internacional francés. El fichaje fue el más comentado en las redes sociales, según el diario As.

