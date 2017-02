La NASA acaba de hacer un anuncio de talla interplanetaria: Astrofísicos de todo el mundo hallaron un nuevo sistema solar, con siete planetas similares a la Tierra. No descartan que pudiera haber vida allí.

El nuevo sistema solar queda a 40 años luz de la Tierra, y se formó en torno a una estrella fría que en términos astrofísicos se denomina “estrella enana roja”.En la Vía Láctea, este tipo de estrellas se han convertido en el objetivo favorito de los científicos para buscar lo que se llama “gemelos terrestres”, que se supone podrían tener algún tipo de vida en ellos.

Según explicaron en la rueda de prensa, el nuevo sistema solar orbita alrededor de un astro del tamaño de Júpiter, al que han bautizado Trappist 1. Este sistema solar ya había dado pistas de su existencia el año pasado, cuando astrofísicos detectaron tres planetas alrededor del astro, aunque pequeños. A ese trío sumaron ahora cuatro pero más grandes: tienen un tamaño muy parecido a la Tierra. Los astrofísicos creen que en esos planetas al menos hay agua líquida y ya se sabe que esa es la condición inexorable para que haya seres vivientes.

The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jg pic.twitter.com/GiKAFXyNvo

