“El bachaquerismo se trasladó a las unidades de transporte público”

Los rumores que han echado a correr los transportistas de la zona norte del estado Anzoátegui, en relación con un presunto ajuste del pasaje que entraría en vigencia a partir del 15 de enero, fueron desmentidos por el vicepresidente de Transporte en el municipio Sotillo, Alexis Márquez.

El directivo indicó que desde la Mancomunidad de Transporte y Tránsito Urbano (Mttu) no ha salido otro acuerdo que no haya sido el firmado por los presidentes de línea durante el último trimestre del año 2016.

“El pasaje en autobuses es de Bs. 80 y quien lo no quiera respetar, pues tendrá que agarrar el hilo. No son 100 ni 150 bolívares, así que le hago el llamado a los usuarios a no dejarse estafar, porque los choferes están robando con pistolita de agua al pueblo”, replicó.

Márquez emplazó a los directivos de línea, tanto de autobuses como carritos y busetas, a tomar acciones y explicarle a sus agremiados lo que establece la Ley.

“El bachaquerismo se trasladó a las unidades de transporte público y eso hay que atacarlo pero desde la raíz, porque el problema se nos salió de las manos, pues vamos a trabajar para agarrarlo”, sostuvo.

“Es ahora”

El representante de la dirección de Transporte en el municipio porteño manifestó que es ahora, en el primer trimestre del 2017, que iniciarán las conversaciones para negociar en conjunto con los directivos de cada asociación, las cámaras municipales, la Mttu y el poder popular el ajuste que se hará.

“Manuel Tocuyo, que es el presidente de la Mttu, comenzará a recibir las propuestas por parte de los conductores, como se ha hecho todos los años. Eso será estudiado, evaluado muy bien, porque no será lo que digan los choferes a su conveniencia, sino el pueblo”, argumentó.

Al consultar al chofer Rafael Pérez, quien cubre la ruta Intercomunal, este comentó que si bien es cierto ha escuchado algunos rumores, no se ha puesto de acuerdo en lo que pedirá.

“Se dicen muchas cosas, pero a decir verdad nosotros estamos en desventaja con los piratas que son los que de verdad cobran lo que quieren”, dijo.

Déficit

Márquez detalló que la ausencia de unidades colectivas que en el 2016 se ubicó en un 70%, pasó a 90% en nuevo año. “Es grave la crisis del sector transporte que tenemos ahorita. Hacen falta muchas unidades para cubrir la demanda, sobre todo de la zona alta y zona rural de Puerto La Cruz, que comunidades aisladas”, citó.

Zorymar Medina

