Funcionarios de la PNB le dijeron al diputado Luis Florido que Sergio Contreras fue trasladado a una sede del Sebin

El partido Voluntad Popular denunció este miércoles por la mañana que fue detenido el dirigente Sergio Contreras en la avenida Vollmer, en la parroquia Candelaria de Caracas.

Contreras se encontraba en uno de los puntos de concentración fijados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) previos a la movilización hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Minutos después de que los manifestantes comenzaran a concentrarse, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) los reprimieron con gas pimienta y gas lacrimógeno. Durante la arremetida, se llevaron detenido al dirigente.

Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular y la Mesa de la Unidad Democrática, se encontraba en el lugar. Detalló que antes de ser detenido, Contreras pronunciaba consignas con un megáfono hacia los manifestantes que estaban cerca.

“De repente dieron la orden de detenerlo. Lo agarraron y se lo trajeron hacia el lado de la policía por la fuerza. Intenté mediar para que no se lo llevaran, pero no me escucharon”, explicó Florido, quién señaló que Sergio Contreras es el asistente del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.

El parlamentario dijo que los funcionarios le indicaron que el aprehendido será llevado a una de las sedes del Sebin en Caracas.

Para las 12:30 pm, el diputado Freddy Guevara llegó al sitio de la detención y le explico a los efectivos que Sergio Contreras es epiléptico.

URGENTE | La detención de mi esposo fue hecha de manera violenta, sin mediar palabra y sin motivo alguno. @Almagro_OEA2015 @OEA_oficial pic.twitter.com/LembMbVmtV — Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) May 10, 2017

Mi esposo Sergio Contreras, profesor de la UCAB fue detenido violenta y arbitrariamente por la PNB hoy en La Candelaria @Almagro_OEA2015 pic.twitter.com/d0JJrvRzhu — Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) May 10, 2017

#URGENTE PNB se llevó detenido a @SContrerasB en Av.Vollmer, solo tenía un megáfono en la mano, lo arrastraron por el piso echándole gas pic.twitter.com/9o7lTJmazl — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) May 10, 2017

Sergio es un joven que sufre de trastornos de salud que le generan convulsiones por bajas de azúcar y presión ¡Exigimos su libertad! pic.twitter.com/vCDpaHt1bf — Lilian Tintori (@liliantintori) May 10, 2017

El Ministro @vladimirpadrino es responsable de la vida de Sergio Contreras, y de todos los venezolanos que protestan pacíficamente. pic.twitter.com/PA7ISYlOtX — Lilian Tintori (@liliantintori) May 10, 2017

Con información de El Nacional