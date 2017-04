¿Dictadura? ¿y puedes marchar? por Marino Alvarado.

Hace pocos días una joven periodista vinculada al gobierno me increpaba que si afirmaba que estaba en dictadura cómo podía marchar. Le respondí, porque por más represión no han podido intimidar al pueblo.

Así es. No es que la dictadura de Nicolás Maduro permite las movilizaciones pacíficas que se vienen realizando en todo el país. Es que el pueblo ha tomado la calle, a pesar de las miles de bombas lacrimógenas, los heridos de bala y las muertes ocurridas en el contexto de la protesta.

Latinoamérica está llena de historias de resistencia popular. Historias, además, de victoria.

La dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina en la década de los setenta nunca pudo acabar con las Madres de Plaza de Mayo. A pesar de la represión las madres todos los jueves en la tarde realizaban su protesta frente al palacio presidencial desafiando al poder. La valentía de las madres se impuso ante la represión y el temor que enfundaba la arbitrariedad. Su ejemplo animó a muchos a salir a las calles a enfrentar al gobierno y desafiar la represión. Tras años de lucha triunfaron las madres y triunfó el pueblo argentino.

La dictadura contra el general Augusto Pinochet (1973-1990) tampoco pudo frenar las grandes movilizaciones que se realizaron contra el gobierno reclamando el regreso a la democracia. Ante la fuerte censura, las organizaciones sociales y políticas se las ingeniaron para hacer llegar sus mensajes y convocatorias. No había las ventajas que hoy existen de las redes sociales, pero estaban las redes de ciudadanos y del pueblo organizado en sindicatos, movimientos, organizaciones no gubernamentales. Con todas las limitaciones a la libertad de expresión que el régimen estableció, se logró hacer masivas convocatorias y pese al miedo que imponía el gobierno militar, el pueblo tomó las calles. Junto a las gigantescas marchas se realizaban también casi a diario pequeñas movilizaciones, revueltas en comunidades, paros de trabajadores. La dictadura respondía con represión, se produjeron lamentablemente muchas muertes de manifestantes, pero ello no impidió que el movimiento popular creciera y finalmente triunfara. El 11 de agosto de 1983 se realizó una gran jornada nacional de protesta. Las fuerzas represivas asesinaron a 29 personas. El dictador pensó que con tan intensa represión se aplacaría la protesta. Se equivocó. Nuevas jornadas fueron convocadas y la respuesta siguió siendo masiva. La dictadura de Pinochet fue derrotada a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos que perpetró y el terror que desataba con sus fuerzas militares y policiales.

La de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) fue otra dictadura. No pudo acabar con las organizaciones de derechos humanos a pesar de la intensa persecución que desató contra ellas. No pudo eliminar los sindicatos ni las organizaciones estudiantiles a pesar de la cantidad de dirigentes sociales que terminaron como presos políticos. No pudo impedir las grandes movilizaciones de calle. Imperó la censura contra los medios, pero el pueblo con creatividad realizó las convocatorias a las protestas.

¿Dictadura? ¿y puedes marchar? por Marino Alvarado.