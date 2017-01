Para este miércoles 18 de enero estaba pautada la continuación del juicio que se le sigue a María Lourdes Afiuni

Su abogado José Amalio Graterol afirmó que no hay justicia ni estado de derecho en Venezuela, ya que el proceso en su contra no tiene pruebas ni manera jurídica de ser condenada.

Graterol informó que la audiencia fue diferida porque no hubo despacho en el tribunal, donde le aplican una “operación morrocoy”. “La vagancia es un valor fundamental del régimen (…) El Poder Judicial es la basura más podrida del régimen , como no tienen manera ni prueba alguna para condenar a María Afiuni no dan despacho”, expresó el jurista a través de su cuenta Twitter.

