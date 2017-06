La intérprete de “En cuerpo y alma” señaló que Villalobos nunca imaginó que se defendería de sus ofensas de esta manera

Luego de que la presentadora del programa de farándula Portada’s, Osmariel Villalobos, realizara algunos comentarios acerca de la vedette venezolana Diosa Canales, el clima de tensión entre ambas creció enérgicamente, al punto de que estas protagonizaron una discusión en vivo en el antes mencionado espacio del canal Venevisión.

Pero la noche de este viernes, al parece, fue la gota que rebasó el vaso para ambas, cuando luego de haber cruzado un par de palabras se fueron a las manos en el baño del gimnasio donde entrenan.

La más afectada en este percance fue Villalobos, quien terminó recluida en una clínica capitalina debido a los tres mordiscos, lesiones en la columna y cervical, además de rasguños en cara y cuello que le ocasionó la paliza que le propinó Canales.

Por ahora la exmiss deberá guardar reposo durante dos semanas y usar un collarín, con respecto a la penosa situación señaló que fue la intérprete de “En cuerpo y alma” quien la agredió, luego de que ignorara sus comentarios de “te voy a destruir”.

Por su parte, la esposa de Sigiloso expresó que había sido Osmariel quien había iniciado y el percance, y que nunca se imaginó que se iba a defender; recalcó que por el caso había interpuesto una denuncia ante el Cicpc.

Reacciones

Desde que se conoció la noticia las redes sociales explotaron con los comentarios de los fans, más aun cuando la periodista Carmela Longo informara sobre el hecho recibiendo amenazas de Canales, otro de los afectados fue el cantante Sigiloso, quien recibió una lluvia de críticas por el comportamiento de su esposa.

Quién me atacó fue ella a mi porque obviamente pensó….. nada yo soy mas grande y listo me desquito …sorprendida quedo que me defenfi

— Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017