Dennis Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia no puede pasar por encima del Parlamento y autorizar un antejuicio de mérito a la Fiscal Luisa Ortega Díaz ya que eso es un trabajo de la Asamblea.

“¿Acaso el TSJ pretende decidir por la Asamblea Nacional? Me parece que es el mayor caradurismo que pueda tener poder público en este país. La Fiscal General de la República no puede ser removida sin que la Asamblea Nacional de su opinión y es esta quien autorizaría la junta médica y la pertinencia o no de ese antejuicio de mérito”.

Durante su participación en Primera Página, Fernández dijo que ahora defienden a la Fiscal, luego de haber criticado su designación, por estar del lado de la Constitución “una por la que yo no vote pero es la de todos los venezolanos. Cuando un poder público se coloca al lado de la Constitución, no a complacer a la AN ni a la Mesa de la Unidad, cuando demuestran autonomía tenemos la obligación de defender ese poder público”.

Afirmó no tener conocimiento sobre un acercamiento que han tenido simpatizantes del Gobierno, en desacuerdo con la Constituyente, con la bancada opositora “si ocurriere yo creo que nada malo pueda ocurrir entre parlamentarios o sectores de la oposición con afectos al Gobierno pero que no estén de acuerdo con la Constituyente, sería buscar un gran acuerdo nacional para decirle al mundo entero que hay una gran congregación para decirle a este Gobierno que no estamos de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta contraria a la Constitución”.

Dijo que un paro nacional tiene que ser convocado por los mismos trabajadores, no por ningún político “Eso es un derecho que tienen los ciudadanos pero debe ser convocada, en todo caso, por sectores de trabajadores, transporte, comercio y no por la Mesa de la Unidad porque nosotros no le vamos a decir a los trabajadores que no trabaje, eso tiene que ser una propuesta que debe salir de la propia sociedad civil, del común de la gente y nosotros acompañar esa propuesta”.