La actual Directiva de la Asamblea Nacional (AN), conformada por Julio Borges como presidente, Freddy Guevara, primer vicepresidente y Dennis Fernández, segunda vicepresidenta, podría quedar inhabilitada luego de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declara nulas todas las actuaciones de la Asamblea, incluyendo la sesión del 5 de enero de 2017 en la que se argumenta que el “Parlamento continúa en desacato”.

La decisión del TSJ fue tomada en virtud de que la AN violó “su propio Reglamento Interior y de Debates”, razón por la que “todas las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la sesión del 9 de ese mismo mes y año”, de acuerdo con la presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez.

En este sentido, el abogado José Enrique Molina Vega, profesor de La Universidad del Zulia (LUZ), aseguró, según reseñó Panorama, que el problema con la AN “sigue siendo político”, porque en su consideración la Constitución no se permite la anulación a futuro de todas las decisiones de la AN, o la neutralización. “Eso no es jurídico”, señaló.

Asimismo, Molina Vega indicó que “hasta que no haya cambio de Gobierno no habrá solución.

“Este Gobierno no va a aceptar gobernar controlado por una Asamblea de oposición. Esto que están haciendo es una forma de neutralizar, de darle un golpe de estado al Parlamento. Si el gobierno se mantiene hasta las elecciones de 2018 lo más probable es que hasta esa fecha estemos en una situación de neutralización de la Asamblea por la vía del TSJ”, explicó el abogado.

Con información de Panorama.