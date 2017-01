Al parecer el jefe policial Jesús Belmonte disparó accidentalmente contra Juan José Rodríguez Rivero (48 años), la noche del sábado en Píritu

La imprudencia y la ingesta de alcohol se combinaron para desencadenar el homicidio de un preparador de gallos de pelea, quien recibió un balazo que le segó la vida, por parte del director de la Policía de Peñalver (Polipeñalver) a las 9:30 de la noche del sábado en la vía a Santa Fe, carretera nacional, municipio Píritu.

El infortunado respondía al nombre de Juan José Rodríguez Rivero de 48 años de edad, quien se encontraba junto a su hijo de 8 años cuando cayó muerto.

Se conoció que el jefe policial Jesús Belmonte, salió del club gallístico de Capachal junto al infortunado, el menor de edad y otros amigos. El primero se movilizaba de copiloto en un Fiat Palio, mientras que los otros iban en una camioneta Hyundai Tucson.

Según informó una fuente policial, el grupo decidió pararse en la vía para orinar, Belmonte en estado de embriaguez desenfundó un arma de fuego y disparó presuntamente al aire, pero impactó a Rodríguez Rivero en el rostro entre la región nasoóptica.

El preparador de gallos fue llevado al hospital Pedro Gómez Rolingson donde ingresó sin signos vitales.

Belmonte quedó detenido por averiguaciones en su comando policial, a la orden del Ministerio Público (MP).

Dolientes

Una hermana del infortunado de nombre Rosa Virginia Rodríguez indicó que su hermano vivía en el sector La Orquídea, de Barcelona.

Señaló que no sabía cómo habían sucedido las cosas, sin embargo los familiares no estaban totalmente de acuerdo con la versión del disparo accidental.

“El culpable tiene que pagar, no sé si él tenía enemigos. Solo sé que su vida eran los gallos de pelea”, comentó la mujer.

Relató que se enteraron de lo acontecido, porque una enfermera llamó a su hermano Alexander Rodríguez para informarle.

Deja un hijo de 8 años y era el décimo primero de 14 hermanos. Su familia es oriunda de Cumaná estado Sucre, pero él tenía varios años en la entidad.

Según fuentes policiales Juan José preparaba los gallos de los pranes de la cárcel de Puente Ayala para las peleas. Además tenía un amplío prontuario policial.

Tenía historial policial

Juan José Rodríguez Rivero, de 48 años de edad, quien presuntamente fue asesinado por el director de la Policía de Peñalver (Polipeñalver) tenía registro policial por droga de fecha 23/4/10 y por lesiones de fechas 14/9/95 y 22/5/89, todos por la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la ciudad de Cumaná, estado Sucre.

Lissette Escudero Yajure

[email protected]