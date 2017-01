La compañía de entretenimiento Disney, estrenó el primer trailer de la secuela de “Enredados” que será estrenada en marzo de 2017 y en donde los personajes regresan con otra historia, esta vez para Disney Channel.

El adelando fue mostrado siete años después de la primera película de Disney, que adapta el cuento Rapunzel de los hermanos Grimm.

Se trata de un filme que servirá como episodio piloto a la serie, en esta parte Rapunzel volverá a tener el largo cabello de la cinta, maldición que se suponía terminada.

Asimismo, se dio a conocer que la cinta volverá a contar con las voces de Mandy Moore (Rapunzel) y Zachary Levi (Flynn Rider).

La película, si bien es una secuela, se desarrollará antes del cortometraje animado Tangled Ever After, donde Rapunzel y Flynn se casan, pero no sin que antes el camaleón Pascal y el caballo Maximus pierdan los aros de boda.

Con información de Globovisión.