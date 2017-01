Profesores devenga Bs. 95 por una hora de clases. Están exigiendo por lo menos el pago de cinco salarios mínimos

Consumo de sustancias estupefacientes, práctica de juegos de azar y actividades sexuales se cometen dentro de algunas aulas de clases del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño en Barcelona.

Así lo divulgó la docente del Alma Máter, licenciada Andry González, quien manifestó que en reiteradas oportunidades han sido encontrados alumnos dentro de los salones cometiendo este tipo de actos.

El estudiante Armando Barrios indicó que algunos estudiantes se dedican a cometer actos lascivos dentro de las instalaciones, “han sido encontrados por varios profesores”, expresó.

Otras fallas

El universitario señaló que hay otras fallas que perjudican no solo a los 7 mil alumnos, sino también al aproximado de 400 docentes que hacen vida en la institución.

“La cancha no está en condiciones óptimas, los aires no sirven, no tenemos comedor, la inseguridad es otra de las cosas que nos afectan”, citó.

La docente González también hizo mención a las condiciones salariales bajo las cuales trabajan. Dijo que devengan por hora Bs. 95 y están solicitando, por lo menos, cinco salarios mínimos.

La profesora universitaria Laura Bustamante respaldó las declaraciones de González y aseguró que con 48 horas que tiene, devenga menos del salario mínimo.

Respuesta

El equipo reporteril de El Norte intentó comunicar con el director de la Policía del municipio Simón Bolívar (Polibolívar), Jean Franco Meneses, para precisar si han recibido algún tipo de denuncia de estos delitos que se cometen dentro de esta institución, sin embargo, fue imposible. Docentes y alumnos esperan reunión con el dueño de la universidad.

Zorymar Medina

[email protected]