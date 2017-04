El entrenador italiano Claudio Ranieri señaló ayer que su despido del Leicester en febrero no fue organizado por los líderes de una plantilla que la temporada pasada hizo historia al ganar la Premier League.

“Los jugadores no fueron los responsables de mi despido. No puedo creer que los jugadores hablaran con los propietarios. No creo que me ‘mataran’ ¡No! ¡No! Pero puede ser que alguien maniobrara a mi espalda. Ya el año pasado tuve algunos problemas y acabamos ganando el título”, dijo Ranieri en su primera entrevista tras su despido.

La familia Srivaddhanaprabha, propietaria del club, decidió prescindir de Ranieri debido a la mala racha del equipo en la Premier -estaba a un punto del descenso-, a pesar de ser el único representante inglés en los cuartos de la Liga de Campeones (se enfrenta al Atlético de Madrid).

Tras su salida asumió las riendas del equipo su ayudante Craig Shakespeare, que mejoró su marcha en Inglaterra -ahora es 11º-.

Todos los actores del mundo del fútbol, entre ellos destacadas voces como Jose Mourinho o Gary Lineker se solidarizaron.

AFP

