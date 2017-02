Noel Schajris y Leonel García, integrantes del dúo Sin Bandera, aseguran haberle “dado lata” una y otra vez a su mánager para aterrizar en Venezuela con su gira Una última vez, el 17 de marzo en la terraza del CCCT, y convertirse así en una de las pocas, poquísimas, bandas internacionales que se han presentado en el país en los últimos años… sin necesidad de haber sido contratadas por un organismo del Gobierno.

“Es un milagro”, dice Schajris durante una rueda de prensa en el Festival de Viña del Mar, que transmite por televisión el canal HTV. Allí se presentarán hoy para interpretar sus nuevos temas, como En está no, “una apología al desencuentro amoroso”, y Una última vez.

“Es un milagro, pero lo logramos. Ya habíamos logrado ir como solistas. De hecho, siempre recuerdo que mi primer Disco Oro de como solista lo obtuve en Venezuela, lo que siempre agradezco. Así que para nosotros era muy importante regresar al país. Cada semana le decía a mi representante: ‘¿Para cuando Venezuela?’. Sabemos muy bien lo difícil que puede ser (desde el punto de vista económico) ir a un concierto en este momento. Y sabemos que la gente que nos vaya a ver y nos vaya a apoyar, lo hará como un acto de amor. Nosotros lo entendemos así, por eso no nos queda otra que alegrarnos muchísimo de que haya gente que compre una entrada para el espectáculo”, agregó el cantante argentino.

En el show de Caracas, Schajris y García se presentarán con su banda completa para repasar algunos de los éxitos de Sin Bandera y recordar los viejos tiempos, cuando solían subirse juntos a las tarimas de buena parte del mundo, hasta que decidieron hacer una pausa musical y emprender carreras en solitario, algo que dicen agradecer de corazón.

“Si no hubiéramos aprendido tanto en estos ocho años, sin duda los discos Una última vez y Primera fila acústica no serían el mismo. En ellos hay una madurez muy linda, porque ya no tenemos 20 años. En mi caso, tengo 42 y ahora no me tomo tanto en serio como antes; disfruto más las cosas, y eso se traduce en una profundidad musical sumamente interesante”, comenta Schajris, quien aclara que la decisión de reunirse de nuevo para seguir hablando de amor, no significa que no habrá más discos como solistas.

“Cada uno refleja en sus letras las cosas que ve y siente. Por eso uno debe ser cuidadoso de lo que escribe, de lo que canta, porque definitivamente es reflejo de lo que siente. Noel y yo hemos platicado mucho acerca de esto y sobre lo importante que es mandar mensajes a través de las canciones. El tema Entra en mi vida tiene probablemente la única frase que me cuesta pronunciar en un show: ‘Empecé a necesitarte luego’, que es contradictoria con nuestra ideología. Y ahí caímos en eso de que ‘necesito del otro’ para ser feliz”, explica Leonel García, a lo que Schajris responde, al tiempo que alza una ceja: “¡Pero rimaba bien!”.

Con información de El Universal