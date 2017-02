El secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate, estima que las sanciones Tareck El Aissami, es una “manipulación evidente” y el Gobierno mantiene la exigencia de “excusas” hacia el vicepresidente.

“En Venezuela hay autonomía de poderes, aquí hay un Poder Judicial y un Poder Ciudadano, definirán las instituciones lo que van hacer”.

Piñate asegura que no existe ninguna razón para que El Aissami renuncie a su cargo de vicepresidente.

Respecto a la investigación al canal de noticias por suscripción, dijo, “CNN es un arma de guerra contra la revolución, Telesur no es un arma de guerra contra ningún gobierno, es un canal que informa lo que nadie informa, lo que no CNN no dice. Se tomó una medida cautelar y mientras dure se mantendrá la suspensión en las cableras”.

“Estamos hablando de 18 años de guerra contra la revolución bolivariana, esto no comenzó ayer ni hace un año. Las constantes agresiones y manipulaciones. No acuso a ningún periodista en particular. Estamos hablando de una trasnacional de la comunicación que tiene que esa línea de conducta, y en el caso de la revolución bolivariana desde el principio, yo recuerdo las denuncias del comandante Chávez”.

Con información de Unión Radio