El cantante colombiano J Balvin desmiente rumores que se han suscitado en las últimas horas acerca de su sexualidad, en la que lo vinculan en una presunta relación con su compatriota el vocalista de Piso 21, Juan David “Llane” Castaño.

Al hacerse eco de esta información Balvin a través de su cuenta den la red social de Instagram se pronunció para desmentir cualquier falsa información sobre un supuesto romance con Juan David “Llane” castaño.

En este contexto Balvin escribió: “En la vida desde que no pases por encima de nadie, se debe hacer lo que se quiere, sin máscaras, siendo REAL. Mis cambios de look no son más que una muestra de que busco mi felicidad y no la felicidad basada en la aceptación, porque tarde o temprano hagas o no lo hagas a la final te van a criticar.

“Yo vibro en el amor, así que los comentarios de odio no pegan conmigo, las críticas destructivas menos, ser mejor personas ( aunque tengo miles de defectos ), y hacer buena música es la tarea, y el medio es motivar a que ustedes, donde quieran que estén, hagan lo que les de la gana sin pasar por encima de nadie.

La vida es muy corta para buscar aceptación. Respecto a las noticias que leí sobre que “Llane es mi novio”, la verdad no es mi tipo, ser gay no es una enfermedad y si lo fuera sería la diva del género, pero pa eso está Ivy Queen, pero en este caso mi tipo es de mujer y las amo razón por la cual sigo soltero.

