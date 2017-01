El cantante Chino Miranda contó que conoció al amor de su vida gracias a la red social Instagram

Jesús “Chino” Miranda, y su novia, la guapa venezolana Natasha Araos, contaron su historia de amor a una revista mexicana, donde además dijeron que están listos para dar el siguiente paso hacia el altar.

“Para mí el matrimonio es un sueño, un paso necesario en mi vida”, confesó el integrante del dúo Chino y Nacho.

El cantante aseguró: Me gustaría casarme en el Vaticano”, al tiempo que confesó que quiere tener dos hijos.

“Este 2017 es muy importante para nosotros, ya sea para el compromiso, matrimonio o los hijos… Queremos tener una parejita, pero lo mejor es que vengan saludables”, expresó el artista con emoción.

Se conoció que desde hace un año viven en Miami y ya han pasado pruebas fuertes, como fue la muerte del padre de “Chino”. Por eso se siente más que listo para formar un hogar y una familia.

“Chino” confesó que conoció al amor de su vida por internet. “Siendo más preciso nos conocimos por Instagram, ya hace cuatro años”, y todo gracias a la tecnología moderna.

“Siento que se ha perdido el romanticismo, ya no hay caballeros”, manifestó.

La pareja asegura que comparten su historia de amor por la famosa red social para ilustrar cómo se conquista a una chica.

A mediados de 2016 los medios de comunicación indicaron que Araos estaba negada a la posibilidad de un enlace matrinonial. “Mucha gente me ha preguntado que si nos vamos a casar, yo se le he pedido como siete veces pero está dura la niña, entonces no se casa”, expresó el cantante.

Hijos

La feliz pareja formada por Jesús Miranda y Natasha Araos aseguró que en este 2017 están preparados para tener hijos y aseguraron que desean tener una parejita o lo que Dios mande, pero sanos

