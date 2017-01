El veloz mediocampista caraqueño no se conforma y anhela concretar este año el rutilante desempeño que brindó en 2016 con el aurirrojo en

la liga criolla

Llegó como un desconocido al Deportivo Anzoátegui, hace justamente un año, para volverse una pieza indispensable en el planteamiento del técnico argentino Nicolás Larcamón y los números lo avalan. David Centeno, pese a ello, “no se puede conformar” y espera consagrarse entre los mediocampistas más destacados de la Primera División, en la temporada 2017 del fútbol profesional.

Centeno (Caracas, 4 de octubre de 1992), se unió al aurirrojo tras un resaltante certamen de adecuación en 2015 con el modesto Metropolitanos y se erigió como uno de los inamovibles en la formación oriental.

Participó en 47 de los 52 duelos que disputaron los anzoatiguenses en 2016 y ningún otro aurirrojo jugó más partidos que el vertiginoso volante en la liga, tras intervenir en 41 de los 44 cotejos del circuito criollo.

Al ser consultado sobre sus expectativas de mantener esos registros para la venidera campaña, el centrocampista soltó que aspira a jugar “más. Uno no se puede conformar, esto (fútbol) no es de conformistas. Si el año pasado me fue bien, este me tiene que ir mejor y no solo a mi, sino al grupo”.

David Centeno, quien además estuvo presente en cuatro de los seis encuentros del aurirrojo en la Copa Venezuela y en la serie contra el peruano Sport Huancayo en la Copa Sudamericana, argumentó que en esta zafra su misión será “hacer que todos compitan, para llegar a pelear cosas importantes, que es lo que queremos” y agregó que “en lo personal, seguir creciendo. Apostar a llegar a la selección, a jugar en el exterior, que es lo que todo profesional aspira y tiene que llegar a hacer”.

Confirmó, luego de la sesión vespertina de ayer en el campo anexo Salvador de la Plaza, que se reincorporó a los trabajos tras renovar su vínculo con la institución anzoatiguense al solventarse las deudas.

“No tuve la oportunidad de estar en diciembre, por unos temas contractuales, pero ya todo se resolvió y puedo estar de vuelta en este grupo tan competitivo, que siempre te recibe de la mejor manera”, explicó el caraqueño y añadió que regresó “con muchas ansias de empezar a competir y de pelear títulos”.

El vertiginoso mediocampista, de 24 años de edad, analizó a la plantilla que encontró el miércoles en el inicio de la pretemporada oriental y solo aseguró que es “un grupo muy fuerte”. Añadió que hay “jugadores de mucha calidad. Es muy fácil llegar a un grupo como este, porque hay mucha receptividad”.

Centeno, quien marcó en las tres competiciones en las que Anzoátegui participó en 2016, se reencontró con Francisco Aristeguieta a quien catalogó como “más que un amigo, es un hermano para mi. Nos conocemos de hace mucho tiempo y viene a aportar. Un jugador muy importante para nosotros y como todos los que han llegado, viene con mucha humildad, con muchas ganas de sumar”.

Jackson Muñoz firmó por un año

El volante Jackson Muñoz, proveniente de Atlético Venezuela, firmó ayer su contrato por un año con Anzoátegui y espera “demostrar nuestro talento y sumar en los objetivos del club esta temporada”. “El recibimiento fue excelente, es un grupo joven y con muchas ganas de conseguir cosas importantes”, agregó.

Eduardo Ceccato García

[email protected]