La exsecreataria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, aseveró que ni ella ni la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, firmaron ni avalaron el acta del 16 de diciembre de 2015 que nombraba a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque no estaban de acuerdo con el proceso de designación ya que estaba viciado.

Marcano, quien actualmente se encuentra fuera del país desde el año pasado, responsabilizó al contralor de la República Manuel Galindo y al defensor del pueblo Tarek William Saab de la elección de los magistrados.

“Hubo una violación a la Ley Orgánica del Poder Moral”, dijo en una entrevista en el programa Por Donde Vamos de Unión Radio.

Señaló que 67 de los aspirantes a magistrados no calificaban de acuerdo a lo establecido en la Ley y 18 de los electos “no presentaron registros, ni tienen los 15 años de carrera que exige la Ley, además de que algunos tienen investigaciones penales”.

La exsecretaria denunció que recibió amenazas directas de parte del defensor Saab. “En varias oportunidades me dijo que tenía que hacer lo que él me estaba diciendo, porque era el presidente del Poder Ciudadano y allí no era nada de Ley, sino de política”, dijo al tiempo que explicó que no había dado declaraciones al respecto hasta que sacó del país a sus hijos.

Declaró que ella personalmente descalificó a Calixto Ortega, magistrado de la Sala Constitucional, sin embargo nadie le hizo caso.

La exfuncionaria, que cuenta con 12 años de trayectoria en el Consejo Moral Republicano, afirmó que supone que habrá represalias en su contra, pero cuenta con todos los archivos de respaldos que demuestran sus argumentos.

Denuncia

Diputados a la Asamblea Nacional presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por hecho punible contra el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general de la República, Manuel Galindo, a quienes acusan de “falsedad documental” en el caso de la designación de los 13 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 23 diciembre de 2015.

A este hecho se le conoce en la opinión pública como “los magistrados express del TSJ”.

Los parlamentarios Juan Miguel Matheus y José Guerra interpusieron la acción que contiene copia de una supuesta acta del Consejo Moral Republicano, con fecha 16 de diciembre de 2015, que comprobaría que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz y la secretaria ejecutiva permanente de ese ente, María Marcano, no avalaron la preselección de candidatos a magistrados del TSJ.

“Eso quiere decir que este documento sirve de pretexto, de fundamento de la designación de estos magistrados express, pero por otro lado sirve de indicio que incrimina a Tarek Willians Saab, como a Manuel Galindo, porque este documento es falso, y no podía ser utilizado para hacerle conocer a la Asamblea Nacional un acto de voluntad por parte del poder ciudadano”, afirmó Matheus a los medios de prensa.