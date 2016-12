Mientras unos comparten en familia de las tradiciones propias de la temporada decembrina; periodistas, policías, médicos y enfermeras no cuelgan los uniformes que los convierten en los héroes durante esta época.

Falta un cuarto pa’ las doce y mientras en los hogares las campanas están sonando anunciando la llegada del año nuevo o Navidad, en los espacios del Criogénico

José Antonio Anzoátegui se encuentra la obrera Yraima en una noche fría, llena de faros apagados y de mucha soledad, realizando su labor de mantenimiento y limpieza.

Mechurrios ardiendo fueron la sustitución de la vela que debía encender María González para celebrar su cumpleaños número 43, además de recibir el 2016. Ella, dejó la cena lista y a sus tres muchachos “bien vestidos”, para que no sintieran tanto su ausencia mientras se encontraran en la espera de la llegada de aquella mujer con sinónimo de luchadora. González, cambió su felicidad y la comodidad de casa por unos bolívares extra para llevar el pan de cada día a su hogar.

Al otro lado de la historia, entre hombres que llegan baleados, fallecidos en accidentes de tránsito y demás casos, médicos comentan: “En año nuevo los hospitales son un caos total”, siempre llega todo tipo de sucesos y muchos de ellos, son una locura, expresó entre risas el intensivista Orlando Guevara, residente de la región anzoatiguense aunque actualmente se encuentra ejerciendo su especialidad en la capital del país, Caracas.

Mientras otros celebran la Navidad como manda la tradición, Orlando relató que en una guardia, un 24 de Diciembre, en compañía de enfermeras, de su bata blanca, un lapicero cromado con su nombre grabado y una libreta para tomar datos de sus pacientes, se encontraba en el Hospital Universitario de Caracas, recibiendo casos de emergencia.

Uno de esas situaciones lo marcó, porque dice que “Dios le dio la oportunidad de vivir a un paciente que llegó como si ya hubiese pasado al otro mundo”.

El doctor Guevara contó que esa noche llegó ese mismo hombre que ya parecía un cuerpo sin alma, arrollado. Él se encontraba en estado de Shock, no podía moverse y no porque su estado físico (heridas abiertas, dolores y traumatismos severos) se lo impidieran, sino por su estado mental.

Guevara, le gritó al paciente a ver si reaccionaba y el hombre del susto, saltó de la camilla al piso, respondiendo a su situación psicológica.

Los policías no se escapan de la “locura” de las fechas decembrinas, pues, un agente de Polisotillo, quien no quiso revelar su identidad, dijo que, a pesar de que muchos anzoatiguenses digan a cada rato que no saben realizar su trabajo, siempre están pendientes de lo más mínimo y aún más durante esta temporada. También expresó que no existe alguna historia que resalte en su trayectoria como agente policial, porque todo lo que sucede en ese ámbito, es importante, abrumador e impresionante a la vez.

“Esta labor nos da dureza y hasta algo de apatía porque tampoco somos bien pagados, pero particularmente, es lo que me gusta”.

– ¿Siente más en esas fechas el amor hacia su familia?

“Cuando ya falta poco para recibir el año, uno se imagina estando con la familia, amo a mis hijos y a mi esposa. No sé en qué pensaba cuando me metí en esto, pero ya estoy aquí. Lo que menos uno desea en estas fechas es estar persiguiendo malhechores y en plena noche fría, porque las peores cosas pasan en la noche”, comentó.

Héroes

No solo estos anzoatiguenses han tenido que abandonar la comodidad de sus hogares para ganar “plata extra” por las guardias. Como ellos, existen millones de venezolanos aportando un granito de arena para hacer de nuestro país un mejor lugar.

Como decía el político y pensador indio Mahatma Gandhi: “Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga”…

Génesis Paliche G.

[email protected]