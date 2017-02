Richard Piotrowski, quien se identificó como compañero de negocios con Miraldo, dijo a NBC6 que el empresario estaba casado y era padre de gemelos. “Estamos cansados e impactados, esto es mucho para nosotros”, dijo.

Piotrowski indicó que Miraldo no tenía problemas con nadie.

La víctima nació en Venezuela, pero vino a vivir a Estados Unidos desde hace varios años. Aunque no se conoce exactamente cuándo llegó, negocios asociados con Miraldo aparecen registrados en corporaciones de Florida desde el año 2011.

Miraldo vivía y trabajaba en la ciudad de Doral.

Miami-Dade police: Homicide investigation underway after a man was found dead in a lot along NW 26th st. near MIA earlier today. @NBC6 pic.twitter.com/yR1M64ErvE

— Michael Spears NBC6 (@MikeSpearsNBC6) 21 de febrero de 2017