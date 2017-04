“siento que me tardé mucho en conseguirlo”, dijo Inciarte a The Associated Press sobre su primer Guante de Oro, el que consiguió la campaña pasada con los Bravos de Atlanta. “Y sigo trabajando para más Guantes de Oro. Quiero más. Es algo que habla bien de tu defensa, del tipo de jugador que eres”.

Inciarte se convirtió en el cuarto jardinero central de Atlanta en ser galardonado con el premio a la excelencia defensiva, emulando a Dale Murphy, Marquis Grissom y Andruw Jones.

Su modelo a seguir debe ser Jones, quien hilvanó diez de esos trofeos entre 1998 y 2007.

Al iniciar la temporada, Inciarte era el líder de los jardineros de la Liga Nacional con 44 carreras salvadas por la defensiva, a partir de 2015. Sus 12 asistencias representan la mayor cantidad de un jardinero central en la Nacional.

Una aspiradora

Atrapa lo que sea, batazos a lo profundo y a la corto, de lo cual atestiguan sus colegas de las esquinas, Nick Markakis y Matt Kemp.

“Reacciona muy rápido”, apuntó el jardinero derecho Markakis.

“Puedo estar tranquilo. No se pierde ninguna bola”, añadió el izquierdo Kemp.

Tanto Markakis como Kemp son jugadores con 12 años de experiencia en las mayores, pero el jardinero central es quien lleva la voz cantante en los jardines.

“Nos llevamos muy bien, cada quien conoce su alcance”, señaló Inciarte. “Nos entendemos entre hermanos y nos ayudamos. Cuando ellos me tienen que dar un consejo me lo dan. Y ellos me escuchan cuando yo tengo algo que decir”.

