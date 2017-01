El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democtrática (MUD), Enrique Márquez, afirmó la mañana de este domingo que “el diálogo en Venezuela tendrá que volverse a dar en algún momento, pero dentro de condiciones claras”.

“La principal (condición) es que sea dentro de la Constitución, que sea para respetarla, y tiene que haber respeto a la Asamblea Nacional. El diálogo hasta ahora no ha funcionado porque el Gobierno irrespetó no solo a la oposición y al pueblo sino a los facilitadores. Fue una mamadera de gallo porque no cumplió con lo que se comprometió”, explicó Márquez en entrevista con Carlos Croes, transmitida por Televen.

Aseguró que “los facilitadores están haciendo un esfuerzo y es loable, y yo a lo persona agradezco que haya personas de la comunidad internacional que quieran venir a ayudar a que nos pongamos de acuerdo”.

Sobre el mensaje anual emitido por el presidente Maduro, el pasado 15 de enero, el parlamentario expresó: “No creo que lo que el Presidente ha anunciado, ayude a Venezuela. El año pasado, para esta misma fecha, anunció lo que es el decreto de emergencia económica. Ese decreto, que reedita este año, no hizo sino empeorar las cosas”.

“La raíz del problema es el irrespeto a la propiedad privada, la persecución contra los empresarios, la carencia de producción, de estímulo hacia el sector privado de la economía, y ni el Presidente ni su Gabinete han dado de corregir el fondo de la materia. Siguen aplicando el mismo modelo fracasado que quebró a Venezuela”, dijo.

“Las medidas que quieren utilizar ahora son como paños de agua tibia frente a un enfermo terminal acostado en una cama que es Venezuela. El país está en cuidados intensivs y Maduro no está haciendo lo que tiene que hacer, y lo más dramático es que el venezolano común se está muriendo de hambre. Más del 10% de los venezolanos estamos comiendo de la basura, más del 70% no está comiendo tres veces al día. Hay una desnutrición terrible que comienza a sentirse. En su alocución (Memoria y Cuenta) no mencionó ni una vez la palabra desabastecimiento o escasez o inseguridad. Todo está bien solo que él quiere ajustar unas cosas, eso no es verdad”.

Sobre la movilización convocada por la oposición para este lunes 23 de enero, Enrique Márquez afirmó que “vamos a ir”.

“La marcha se ha convocado en todas las ciudades importantes del país para ir al CNE a pedir respeto al voto y a pedir la activación de un calendario electoral y poder concretar el cambio político que el pueblo venezolano está buscando. No estamos buscando una rebelión o insurrección”, enfatizó el diputado.

