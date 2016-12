Erika Farias vicepresidenta del Socialismo Territorial informó que el Gobierno trabaja para avanzar en la construcción de una agenda que permita desarticular el sistema de guerra económica que enfrenta el país.

Farias aseguró que el Gobierno seguirá fortaleciendo la Gran Misión Vivienda Venezuela y esperan llegar a la meta de los 2 millones de hogares protegidos por la revolución en 2017.

“Para el año que viene tenemos que llegar a 2 millones de hogares protegidos por la revolución, no se cerró una escuela, un liceo un hospital, no se cerró, lejos de eso se construyeron más porque nosotros gobernamos para el pueblo, no para la oligarquía” aseguró Farías.

Con información de Noticiero Venevisión