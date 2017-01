El talentoso volante caraqueño reconoció las virtudes del aurirrojo entrenado por el argentino Nicolás Larcamón y afirmó su deseo de “ser parte de este equipo”

“Estoy bastante feliz. (Anzoátegui) Es un equipo bastante rápido y explosivo”. Con esas palabras, Luis “Guigui” González se confesó identificado con las características principales que ha infundido el director técnico argentino Nicolás Larcamón a este Deportivo Anzoátegui, con miras al Torneo Apertura 2017 del fútbol profesional venezolano.

“Guigui” González, de apenas 23 años de edad, reconoció la clave del éxito aurirrojo en la liga criolla.

“Desde que llegué, los trabajos han sido súper intensos. Quizás no tanto en cuanto al pase, sino en la velocidad y eso es muy importante”, señaló el volante caraqueño y añadió que “he tratado de ir acoplándome al sistema, a lo que quiere el entrenador y creo que poco a poco me he ido adaptando”.

El centrocampista ofensivo, una de las contrataciones más resaltantes del aurirrojo, coincidió con la ideología del timonel argentino y expresó que a “(Nicolás Larcamón) le gustan los jugadores técnicos y creo que esa es una de mis características”. El talentoso capitalino agregó que “lo nos exige al máximo es presionar. Ante la pérdida de la pelota, no podemos bajar los brazos en ningún momento y por eso somos un equipo bastante intenso”.

Aseguró que el técnico Nicolás Larcamón, “además de la parte técnica, exige mucha intensidad, presionar y eso es lo que uno debe ir priorizando y perfeccionando, para poder ser parte de este equipo”.

Con visión de futuro

González se convirtió en una de las revelaciones de la liga criolla en el semestre pasado al conseguir hasta cinco goles, todos de alta factura, con un descendido Petare. A pesar de ello, el mediocampista caraqueño resaltó la jerarquía del combinado anzoatiguense en el circuito nacional, con la humildidad de quien apenas da los primeros pasos en su carrera profesional.

“Lamentablemente (Petare) se fue a Segunda (División), pero con diferencias logré salir y seguir perteneciendo a un club de Primera. Más aún en uno tan importante como el Anzoátegui, que siempre esta peleando por cupos internacionales y por títulos”, expresó tras la sesión vespertina de entrenamientos en el campo Salvador de la Plaza. “Lo que pasó ya es pasado y uno debe seguir trabajando, luchando”, añadió.

“Guigui” González se centró en la Copa Bicentenaria, que comenzará el domingo en Barinas, donde “uno empieza a decirle al técnico: presente. A mostrar tus cualidades, todo lo que tienes para aportar”.

Eduardo Ceccato García

[email protected]