El presidente regional del Sindicato Venezuela (Sinvena), Pedro Luis Rodríguez, aseguró que el 50% de la población estudiantil de preescolar, primaria, media y diversificada, dejó de asistir este lunes a sus aulas.

El representante del magisterio explicó que fue la escasez de gasolina la principal causa de ausentismo al inicio de la semana, alegando que el 15% de la población usa transportes escolares, que no pudieron cumplir con su labor, mientras que otro porcentaje no pudo usar el transporte público por la misma situación, y el resto, porque sus padres y representantes evitaron enviarlos a clases para no enfrentarse al plantón que cerró las principales avenidas de la zona norte a primera hora de ayer.

Rodríguez mencionó que esa fue la situación en la zona metropolitana, centro y sur, mientras que en la zona oeste, es la situación económica la que viene afectando la asistencia escolar desde hace un mes.

El presidente regional de Sinvema expresó que han sido los municipios Carvajal, Píritu, Bruzual, en los que el estudiantado dejó de ir por no contar con el Programa de Alimentación Escolar.

Acotó que en los pocos centros educativos donde ha empezado a llegar el PAE, son insuficientes los rubros, y que no se cumple la dieta, puesto que no se les está integrando la proteína animal.