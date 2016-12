La revista Time de Estados Unidos eligió las 10 peores canciones que se lanzaron en 2016. La lista incluye a Meghan Trainor, Britney Spears, Iggy Azalea y Justin TimberlakeEl puesto número 1 fue para una megaestrella: Justin Timberlake, por Can’t stop the feeling. Y la que más afectada se vio por el ranking, que realiza todos los años el prestigioso magazine, fue Meghan Trainor, quien aparece dos veces en la lista. Otras de los temas que figuran en la lista de las ‘10 peores canciones’ del año se encuentran ‘Private Show’ de Britney Spears y ‘I Took A Pill In Ibiza’ de Mike Posner. Acá te dejamos la lista completa:​

10. 7 Years – Lukas Graham

9. Private show – Britney Spears

8. NO – Meghan Trainor

7. I hate you, I love you – Gnash

6. I took a pill in Ibiza – Mike Posner

5. Bad Things – Machine Gun Kelly y Camila Cabello

4. Ghostbusters – Fall Out Boy y Missy Elliot

3. Team – Iggy Azalea

2. Mom – Meghan Trainor

1. Can’t stop the feeling – Justin Timberlake