Analizando el Zeitgeist, el espíritu de estos tiempos, encontramos que la diversidad de opinión, visión, formas de ver la política y la vida, nos obliga, en lugar de alejarnos y dividirnos, a reconocernos para atender a un objetivo común (sintagma). Se trata de comprender que en tiempos en que los pensamientos, la comunicación y la forma de cómo relacionarnos cambiaron, por ello cambió también la forma de hace política.

Entender el espíritu de estos tiempos pasa por reconocer al otro en su valor, que todos hacemos falta.

Que no es un problema de diferencia entre partidos políticos y sociedad civil, qué espacio me corresponde para que nadie entre, no. Se trata de entender que el espacio es de todos y que debemos asumir con responsabilidad la construcción de un país ¡que no es cualquier conchita de ajo!

¿Cómo logamos salir de esta pesadilla que se auto denomina revolución bonita? Que lo único que ha hecho bien es el control de la sociedad venezolana, a través del desmoronamiento de su institucionalidad, del fortalecimiento del hampa y de la estatización de la economía.

De tal manera, que todo el mundo dependa del Estado para que los proteja y los alimente.

Mientras la gente está atemorizada, acorralada, sin tiene donde acudir, reclamar y menos donde exigir.

Cómo nos enfrentamos con esta camisa de fuerza que nos ha colocado la ¿Revolución bonita?

¡Unidos! Sólo en Unidad de ideas, propósitos, estrategias de combate… para lograr recuperar la institucionalidad, las libertades públicas, el deseo de superación…que nos permita, según nuestra visión, construir un Estado Ciudadano, donde el ciudadano forme parte de los cambios que necesitamos en paz y en democracia.

Entonces, unir los sectores que se opongan a que esta pesadilla continúe es lo que necesitamos en estos tiempos de crisis política, económica y social. Unir no significa sacar cuentas de cuántos tiene uno y de cuántos tienen otros, se trata de entender que es el espíritu de la unidad ese sentimiento incorpóreo hegeliano que late en el sentir de la sociedad es lo que da fortaleza y el que hará que la gente piense que esta realidad, que nos atormenta, puede cambiar.

Por ello, aunque siempre he sido férrea crítica de las conductas elitescas de la MUD, celebro su reestructuración con Ángel Oropeza, Tinedo Guía y Alfredo Padilla, personalidades cuya trayectoria profesional y política dan un mensaje de amplitud y de esperanza a los sectores opositores.

No se trata en estos momentos de crear una nueva unidad, se trata de que la MUD sea el espacio donde estemos todos con respeto, compromiso y verdaderos deseos de cambio.

Señores de los partidos políticos: les propongo esperar cruzar el río, cada día tiene su afán. Amarar candidaturas, desde ahora, es jugar adelantado es imponer su interés personal o grupal a los del país.

Elecciones se celebrarán en la misma medida que la sociedad se movilice a exigirlas, cívica, pacífica pero masivamente, en ese momento la sociedad identificará sus líderes.

El liderazgo no se decreta se reconoce.

@carlotasalazar

Carlota Salazar