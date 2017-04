Luego de que Nacho asistiera a una marcha en las calles caraqueñas el pasado 10 de abril, son muchos los artistas que se han querido sumar a esta causa, pues afirman que “Venezuela los necesita”.

En esta oportunidad, la cantante venezolana Karina fue quien confirmó su asistencia a la convocatoria realizada por la Mesa de la Unidad Democrática para este próximo 19 de abril.

La artista utilizó su cuenta personal de Instagram para desahogarse, pues confesó que tanto ella como su familia tienen miedo pero “no es momento de titubeos o dobles discursos, es uno de esos momentos donde volvemos a coger ese miedo,lo metemos en un bolsillo y seguimos hacia adelante. Mañana dejo mi casa y mi familia para apoyar a un país que me lo dio TODO”, aseveró.

Aquí la foto junto al mensaje completo:

Mientras empaco mis maletas para irme a Venezuela, mi hijo me pregunta que porque me estoy yendo una semana antes de lo previsto.Le respondi q se me había presentado algo muy importante y que tenía que llegar antes del 19 de abril. Insistió hasta que le di todos los detalles del motivo de mi viaje y desde entonces casi no me habla, está preocupado muy preocupado.Confieso que yo también, pocas veces tan nerviosa como en esta oportunidad. Viajar a mi país representa un peligro único. Pero este no es momento de miedos, no es momento de titubeos o dobles discursos, es uno de esos momentos donde volvemos a coger ese miedo,lo metemos en un bolsillo y seguimos hacia adelante. Mañana dejo mi casa y mi familia para apoyar a un país que me lo dio TODO y que hoy siento que me necesita.”>#venezuela #19deabril #findeladictaduravenezolana